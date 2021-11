Herrera pone fecha al posible recorte de las pensiones tras el anuncio de Escrivá: "No se descarta"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de esta jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la reunión mantenida ayer en Moncloa para tratar la posible derogación de la reforma laboral y el futuro de las pensiones tras el anuncio de Escrivá: "De momento han encontrado una solución al problema de las pensiones. El problema es que ahora se jubila la generación que nació en los años sesenta. El problema es que no hay dinero. La solución es que habrá que subir las cotizaciones. Es decir, subir los impuestos".

También se ha referido al asunto de la derogación de la reforma laboral y a los diferentes discursos que se han pronunciado desde Moncloa en relación con este asunto: "La palabra es derogación, que se ha convertido en una especie de mantra para los cuentistas que se sientan en el Consejo de Ministros. Es una palabra mágica a la que se comprometió Sánchez para ser presidente del Gobierno, pero si le hubiesen pedido derogar a los Reyes Católicos lo hubiera hecho, todo por llegar a Moncloa".

"El mensaje a sus socios es aceptar derogar la reforma laboral, mensaje distinto al que manda a Bruselas. En media hora, menuda reunión, decidieron derogar la reforma laboral. En definitiva, dar más poder a los sindicatos. Zapatero dejó España en la quiebra, y en los primeros meses de Rajoy la cosa no arrancaba. Por eso Rajoy pidió a Fátima Báñez que redactase una reforma laboral que permitió arrancar la cosa en el año 2012", ha explicado el comunicador.

"O con Yolanda Díaz o con Bruselas, porque son posiciones antagónicas. Según confirma Moncloa se está con Díaz y se va a derogar la reforma laboral. La reforma laboral no puede ser otra que la que diga Bruselas, porque hay en juego un chorro de millones que están metidos en los Presupuestos. Es decir, o la bendice Bruselas y la pacta la CEOE y no hay nada. Yolanda Díaz y los sindicatos se creen que han ganado, y lo van a derogar. Con el paso del tiempo el embudo se irá acercando a su orificio más estrecho, y ahí es cuando nos vamos a reír", ha señalado el director de 'Herrera en COPE' para hacer referencia al futuro económico de nuestro país. "Estos se caracterizan como buenos socialistas en gastarse el dinero de los demás, y no basarse en nada en las previsiones de otros. Ese crecimiento se puede quedar en mucho menos por la inflación. La inflación es la termita que se come poco a poco el crecimiento".

Por último se ha referido al asunto de las pensiones, y al anuncio del ministro Escrivá respecto a comenzar a aplicar mecanismos de 'equidad intergeneracional': "Es una palabra muy guay que suena a socialista de verdad, pero no se fíen nunca de un ministro socialista. A los que nacieron a partir de los setenta se les ha empezado a poner cara de pavo en Navidad, después de que el ministro de Seguridad Social dijera a los agentes sociales que la cotización a la Seguridad Social va a subir. Y la idea es que el pato lo paguen los que trabajan y los que dan trabajo. La cotización va a subir más de un 5% a partir del año 2023. Es decir, la recompensa por trabajar es pagar más. Este planteamiento está pensado para que esté en vigor durante diez años. Si después, que ya no estará Escrivá, las pensiones siguen mal, pues no se descarta un recorte de las pensiones.