Herrera: "El país no depende de gente que le trae al pairo España; sino que la detestan y la destruirían"

Carlos Herrera ha analizado la situación de enquistamiento en la que se encuentra la política española, las negociaciones para la investidura y la ronda de consultas del Rey:

"Quien dice que va a apoyar a Sánchez es Compromís, Nueva Canarias, Galicia en Común, Más país... que se lo han dicho al Rey, y hoy se lo dirán también Izquierda Unida, En Comú Podem, Podemos... eso hace un total de 159 diputados, hacen falta 176 para la mayoría absoluta en una primera votación. Bueno, el Rey no puede encargar formar gobierno aunque no tenga los apoyos cerrados. Eso pasó en el 2016, Mariano Rajoy ganó las elecciones con 123 pero no tenía garantizada la investidura y se lo dijo al Rey, pero el Rey a pesar de eso le propuso como candidato. Entonces Rajoy rechazó el encargo del Rey, algo que no había pasado hasta ese momento, pero lo rechazó porque hubiera sido ir a la investidura y decir 'me alegro de saludarte'. También la primera vez que Pedro Sánchez intentó formar gobierno se presentó como candidato alternativo, firmó un acuerdo con Ciudadanos y el Rey también lo propuso, a pesar de que no tenía los apoyos necesarios. Hay una diferencia entre lo que hizo Rajoy en el 2016 y lo que pretende ahora Sánchez. Rajoy sí respeto los tiempos y esperó a negociar antes de ver al rey. Sánchez tiene cerrado ya el acuerdo con Podemos, se reúne con Felipe VI mientras está reunido con Esquerra Republicana de Catalunya", explicaba Herrera.

"Total, que yo si quieren que yo les cuente qué tal van las reuniones del PSOE con Esquerra... Pues, mira, eso lo saben solo los que han ido a las reuniones y supongo que los jefes de los que han ido a las reuniones. De lo que acuerden PSOE y Esquerra dependerá el voto de muchos partidos, otros partidos pequeños Teruel Existe, el de Cantabria... La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, decía que esto depende de unos tipos a los que les trae al pairo este país. Bueno, ni siquiera al pairo; lo detestan y si pudieran lo desharían, lo desmontarían, lo romperían, lo destruirían y en eso están", apuntillaba el comunicador.