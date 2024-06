Herrera y Lama, juntos desde Alemania: "Tenemos un equipo joven, físicamente muy bueno y descarado"

COPE pone en marcha este sábado y hasta el domingo 11 de agosto, un despliegue histórico para cubrir la Eurocopa en Alemania y los Juegos Olímpicos en París. Los número 1 del Deporte, Manolo Lama, Paco González y Juanma Castaño, encabezarán un equipo de más de cincuenta enviados especiales.

Este viernes, el equipo de ‘Herrera en COPE’, con Carlos Herrera a la cabeza, ha dado el pistoletazo de salida a la programación especial desde Leipzig, una de las sedes de la Euro, donde España luchará por hacerse con el título.

Carlos Herrera y Manolo Lama, desde el Centro Internacional de Prensa, analizan las posibilidades de España de llegar a la final, así como una radiografía del equipo que el seleccionador Luis de la Fuente ha llevado a Alemania.

Lama asegura que España puede "ganar a cualquier equipo", pero también "puede perder" contra cualquier equipo. "Las Eurocopas y los Mundiales son que tengas tener el instante dulce. En la Euro tienes que tener el momento dulce. España no es favorita", recuerda. En este sentido, el trío de favoritos son "Francia, Inglaterra y Portugal". En el segundo escalón estarían "Alemania y España". Ya en el tercero hay otros países como "Holanda, Croacia, Italia, Bélgica, pero vamos a ir pasito a pasito".

¿Cómo ve Manolo Lama a la Selección que Luis de la Fuente lleva a la Euro?

El periodista de 'Tiempo de Juego' y 'El Partidazo' apunta que "ya no somos lo que la gente piensa" y que aquello del tiki-taka "ya no existe". Algo que no es necesariamente negativo. Ahora somos "más verticales, profundos, buscamos rápido la portería, terminamos rápido las jugadas y tenemos una cosa que hace mucho que no teníamos, que es el uno contra el uno", gracias a una serie de futbolistas "que marcan diferencias".

"Le das el balón a Yamal o Williams y te pueden liar una que ellos solos te pueden ganar el partido", señala Lama, quien además explica que estamos ante un "equipo muy joven, físicamente muy bueno". Admite que es "inexperto", pero también "descarado", algo necesario "para ganar este tipo de torneos".

"Tenemos al mejor mediocentro del mundo, que es Rodri, jugador del City y hemos hecho un equipo apañado. Carvajal está en una forma brutal, Nacho viene de ser campeón de Europa. Navas, como pase de mitad de campo y se la des, te hace un pase de gol seguro", enumera. Lama considera que "tenemos buenos jugadores" y apostilla que de no ser favoritos es porque no tenemos "la estrella que tiene Francia, Mbappé; Inglaterra, Harry Kane o Jude Bellingham o Portugal, con Bernardo Silva, Bruno Fernándes o Cristiano". Aun así, admite, "como bloque somos buenos".

El periodista también recalca la decisión del seleccionador español de llevar a "ocho delanteros", y que si Morata no está bien, tenemos a otro nueve, que es Joselu". De la Fuente "ha preferido restar jugadores de la parte defensiva y mediocentro, y traer ocho delanteros, que son muchos. Tres por banda, cinco centros y Oyarzabal, que puede jugar en banda o como falso nueve".

Finalmente, Lama se moja y considera que uno de los mejores jugadores de España, en regularidad, será "Rodri". No obstante, "tanto mis esperanzas como las tuyas y la de todos los españoles, esperemos que los Copperfield de nuestra Selección, Yamal y Nico, destapen el tarro".

Explica que ambos "son muy difíciles de parar". De hecho, Lama ha explicado que Joško Gvardiol, central del City, admitió que lleva estudiando a Lamine Yamal más de un mes y dijo que, todavía, no tenía claro su estilo de juego. "Es un jugador que nunca sabes; te amaga por un lado, y se te va por el otro y a la siguiente te hace lo contrario, o recorta, o hacer reversos, o toca de primeras y tira desmarques. Estos dos, como tengan el día, va a sufrir cualquier selección".

