Herrera: "Es impresentable que Sánchez se niegue a dar el nombre de los expertos"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las claves del comienzo del Fase 1 en más de la mitad del territorio español. En este sentido, el comunicador ha reconocido que se debe ser cautos y mantener un cierto cuidado para evitar posibles rebrotes en el futuro.

Herrera también ha analizado uno de los aspectos más llamativos del comienzo de esta Fase 1 y que afecta de lleno al País Vasco, donde el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido el desplazamiento entre localidades en lo que el comunicador ha identificado como un "cantonalismo sanitario". En esta dirección, sobre la mesa de la actualidad el periodista ha comentado la reunión que el pasado domingo Pedro Sánchez tuvo con todos los presidentes autonómicos y donde se pudieron dejar ver ciertas discrepancias entre el Ejecutivo Central con algunas de las comunidades autónomas .

Las principales quejas llegaron por parte de las Comunidades autónomas que no han podido pasar de fase, ya que a Juicio de Moncloa con cumplían con las normas establecidas para poder pasar a la Fase 1. Esta decisión ha provocado un cierto retraso en la activación económica de las regiones, provocando el enfado de presidentes como el de la Comunidad Valenciana, el socialista, Ximo Puig , que ha explicado en rueda de prensa que "la lealtad nunca puede llevar a la sumisión".

En este sentido, Herrera ha querido explicar el verdadero motivo de estos enfrentamientos entre el Ejecutivo Central y alguno de los gobiernos autonómicos: "Estas polémicas se dan porque los números no están claros. Por que la opacidad entorno a los miembros y expertos que deciden quién pasa y quién no es impresentable, y así creo que vamos a seguir más tiempo".

Las claves del comienzo de la Fase 1

La fase 1 del plan de desescalada de las medidas de contención del coronavirus , que se activará este lunes en una franja de territorio con más del 51 % de la población, comenzará después de que el sistema sanitario haya registrado la cifra diaria de fallecidos por la enfermedad más baja desde el 18 de marzo, 143.

La fase 1 se activó el pasado lunes en cuatro islas de Baleares y las Canarias y se extenderá el lunes a la totalidad de estos archipiélagos, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura y Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

La ampliación de esta fase, que permite mayor contacto con los allegados y una actividad comercial más intensa, se producirá después de que el número de víctimas mortales haya ascendido a 26.621 y un ligero repunte del número de contagiados confirmados por PCR, 621 nuevos casos que elevan el total a 224.390.

Las infecciones resueltas, que incluyen los enfermos de COVID-19 dados de alta y personas a las que se le ha realizado una prueba serológica pero no se ha podido evidenciar el momento en que contrajeron la enfermedad, ascienden ya a 136.166, al haberse contabilizado 2.214 en las últimas 24 horas.

Las exigencias de las CCAA a Pedro Sánchez

Los presidentes autonómicos han mostrado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus respectivos posturas en cuanto a demandas y reparto de fondos a menos de 24 horas de que muchas regiones den el salto a la fase 1 de la desescalada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha pedido el paso a la fase 1 de la desescalada para reactivar la economía de una región que concentra el 60 por ciento de las grandes empresas y que es el "motor económico" para que todos los demás sigan funcionando". También ha solicitado refuerzo sanitario y la puesta en marcha del Fondo no reembolsable para las CCAA.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere que se revise "de manera inmediata" la situación de las provincias de Málaga y Granada que han quedado en la fase 0 de la desescalada, lo que considera "un agravio evidente"; y ha reclamado también que en el criterio para el reparto del fondo de 16.000 millones anunciado vuelva a primar la población.

También decepcionado se ha mostrado Ximo Puig, que ha dicho que la Comunidad Valenciana no ha pasado en su conjunto a la fase 1 porque "han cambiado la reglas de juego a mitad de partido". Puig ha afirmado también que, aunque no buscará la confrontación, "lealtad no es sumisión", de ahí que solicite que se vuelvan a estudiar el caso para revertir lo más pronto posible la decisión adoptada.