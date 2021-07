Herrera corta a Fidalgo por su defensa de Tezanos: "Estás diciendo tontunas"

En la tertulia de 'Herrera en COPE' de este jueves hemos vivido un momento de discusión acalorada. El tema de debate era el papel de Tezanos como director del CIS. Un sociólogo socialista que ha encontrado el apoyo de José María Fidalgo, tertuliano del programa. A raíz de esa misma discusión, ha sido el propio Herrera el que ha intervenido para dejar claro su punto de vista: "Yo no le conozco", ha asegurado Herrera, tras lo que Fidalgo le ha replicado: "Un día vete a tomar un café con él y verás cómo es un tipo..."

El papel de Tezanos, motivo de debate en 'Herrera en COPE'

Herrera, lejos de querer irse a tomar un café con José Félix Tezanos, ha asegurado que "seguro que es encantador, pero yo no juzgo a los señores por su encanto personal. Lo hago por su eficacia o eficiencia. Y este señor, con dinero público, está poniendo al servicio del gobierno de Sánchez todo un organismo", ha replicado.





Fidalgo no se mostraba convencido y ha querido demostrar que el caso de Sánchez y Tezanos no es único, preguntando, "¿cuándo un gobierno nombra a un presidente del CIS, no nombra a uno de los suyos?" La pregunta ha sido respondida por otro contertulio, Miquel Giménez, quien, con cierta ironía replicaba: "Los nombraban listos, estos han nombrado al tonto".

"Ningún director del CIS nombrado por PSOE o PP han llegado a las cotas de indigencia profesional", ha sentenciado Carlos Herrera. "No lo digo yo, lo dicen los expertos en demoscopia y mercadotecnia. Es alguien que no ha dado ni una y utiliza el CIS como método orientativo, como método de convencimiento, no de investigación. Eso con dinero público es malversar", resumía el director y presentador de 'Herrera en COPE'

El momento de mayor tensión entre Herrera y Fidalgo

Sobre la malversación, Fidalgo lo tenía claro: "Habría que hacer una lista muy larga", argumento que ha merecido el reproche de Carlos: "Cuando hablemos de un caso concreto no hagas el 'spread out' de "hay muchas cosas que han sido así". Hablamos del caso del CIS de ahora". Tras lo que Fidalgo insistía en su premisa: "Entonces han malversado los anteriores directores del CIS".

Herrera ha continuado con su argumentación: "Todos han sido más cariñosos con el que les nombró, en este caso es distinto, estamos hablando de inducción de voto". Un extremo negado por Fidalgo al poner como ejemplo las elecciones de Madrid en las que no habría conseguido inducir el voto. Finalmente, Herrera le reprochaba no estar "diciendo nada" y le pedía: "Dame por favor argumentos, no me digas tontunas".





Fidalgo respondía: "Me voy a callar. Me quedo calladito", y ya, finalmente Herrera le respondía: "Te voy a pagar la mitad de la tertulia. Fidalgo, fuera. Gracias". Aun así. José María Fidalgo no llegó a abandonar el estudio de 'Herrera en COPE', al que minutos antes de las 9.00 Carlos le dirigía estas palabras: "Llegamos a las 9 y comienzan los previos de los JJ. OO. que no se va a perder Fidalgo que sigue en el estudio, no crean que se ha marchado".