Herrera explica sus sospechas sobre el papel de Iceta en el Gobierno de Sánchez: "Me da que es eso"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando la salida de Salvador Illa del Gobierno de Pedro Sánchez y la llegada de Iceta al Consejo de Ministros.

En este sentido, Herrera ha querido destacar una frase de Salvador Illa con la que se ha despedido de la cartera de Sanidad: "Hay una frase que resume perfectamente la jornada, del hombre que se marcha y que llega. La frase se debe enmarcar en el caso de Salvador Illa: "No me arrepiento de Nada", ¿cómo que no me arrepiento de nada? A pesar de una bochornosa gestión. Podría haber cogido uno de sus patinazos para dar una pincelada a su discurso. Con esa frase, Salvador Illa explica que volvería hacer todo igual".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que la ministra de Política Territorial y Función Pública, la socialista Carolina Darias, será la nueva responsable de la cartera de Sanidad y se encargará de la gestión de la pandemia del coronavirus, en plena tercera ola y con los contagios disparados, en sustitución de Salvador Illa, quien deja el cargo para liderar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Además, ha anunciado que la vacante de Darias al frente de Política Territorial será ocupada por el líder del PSC y antes candidato a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, quien a finales de diciembre anunció que daba un paso atrás y cedía a Illa el primer puesto de la lista electoral para las catalanas.

Salvador Illa será sustituido por Carolina Darias. En su puesto, Iceta llega a la Moncloa dando un salto a la política nacional que Herrera no ha dudado en analizar: "Para la política territorial española un personaje que viene como anillo al dedo. Sánchez elige un hombre del aparato y experto en política de bastidores, intentando que las diferentes variantes que hay en un partido vayan en la misma dirección. Su objetivo principal, intentar tener contentos a catalanes y vascos. ¿Es un premio de consolación? Yo creo que Iceta está encantado con esta situación y que sea Salvador Illa el que se encargue de las negociaciones con ERC".

Muchas gracias, presidente, por tu confianza https://t.co/2KgYCsV43q — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) January 26, 2021

Por último, Herrera también ha analizado el discurso de Sánchez, puntualizando algunas palabras pronunciadas por el líder socialista sobre Salvador Illa: "¿Ha evitado la confrontación política? Con Madrid no, ¿nuca ha sacado pecho por sus éxitos? porque nunca los ha tenido. Este movimiento es una auténtica ofensa para la sociedad española".

