Herrera explica de dónde va a sacar Sánchez los 200.000 millones de euros

Carlos Herrera ha analizado de qué lugar van a provenir los 200.000 millones de euros anunciados este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El comunicador ha aclarado que el Estado no tiene ese dinero a su disposición. Un importe que resulta un 20% de PIB, la mayor movilización de recursos de la historia de la democracia.

“Y ayer compareció Pedro Sánchez. Compareció después de reuniones y más reuniones para establecer el plan de ayudas. Un plan de choque económico a la economía que es como la cuarentena a la pandemia. Es la única respuesta al riesgo cierto de contagio total, de contagio económico”, ha comenzado argumentando el comunicador.

Vamos a movilizar hasta 200.000 millones de € para que nadie se quede atrás. La mayor movilización de recursos económicos de la historia de España para crear un escudo social al servicio de la ciudadanía, de quienes necesitan más protección. #EsteVirusLoParamosUnidos #COVID19 pic.twitter.com/HTUpQUTupE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 17, 2020

Herrera ha querido detallar cómo se desarrolla la puesta en disposición de esa gran suma de dinero. “Y ayer, en cuanto aparece Sánchez, dice: 'ponemos en disposición 200.000 millones de euros'. Lo primero que se pregunta uno es: ¿pero teníamos 200.000 millones de euros guardados en una caja? ¿El 20% del PIB? No, eso no es así. No se movilizan 200.000 millones de euros, así, puestos en la mesa para repartir. Eso es una reducción propagandística. Son avales jurídicos que el Gobierno, efectivamente, responde con ellos ante aquellas personas que consigan un crédito, dándole la suficiente liquidez a los bancos. Y si después no pueden responder de él, el Gobierno se hace responsable. El Estado ejecuta y eso saldrá de la deuda. Y luego le pedirá el dinero a alguien, y con ese dinero hará frente a la ejecución del crédito que alguien que lo ha pedido, y al que se le ha concedido gracias al propio aval del Estado, no ha podido pagar. ¿Entendemos el sistema?”, ha explicado concienzudamente Herrera.

Lo que conocemos es sencillamente lo que dijo ayer Pedro Sánchez, en esa intervención suya. En esa exhibición de retórica, de fraseología que le preparan sus especialistas en marketing

“El Estado no tiene esos millones limpios en la caja. ¿Quiere decir que es un anuncio lleno de humo? Hombre, tampoco. Pero sí que es un decreto que tiene validez de un mes y que hay que conocerlo en profundidad. No lo conocemos. Lo que conocemos es sencillamente lo que dijo ayer Pedro Sánchez, en esa intervención suya. En esa exhibición de retórica, de fraseología que le preparan sus especialistas en marketing. Se adorna más que un torero regular. Es decir, la facundia de Pedro Sánchez algún día habrá que estudiarla debidamente en las universidades. Pero bueno, ese no es el problema. El problemas es otro”, ha terminado diciendo el comunicador.

El Gobierno refuerza las medidas del Plan de Choque Económico aprobado la semana pasada, la mayor movilización económica y social de recursos de nuestra historia:



✔ 200.000 Mill.€ para proteger a familias y empresas, para no dejar a nadie atrás.#EsteVirusLoParamosUnidos #CMin pic.twitter.com/uCx1S7qbpW — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 17, 2020

El plano económico

Movilizar hasta 200.000 millones de euros. Lo que Sánchez ha definido como la mayor movilización de recursos económicos de la democracia en tan corto espacio de tiempo. Esto supone casi un 20 % del PIB, para combatir los efectos económicos de la epidemia de coronavirus.

Medidas para apoyar a las familias en situación vulnerable, para apoyar a todos los trabajadores, para apoyar a las empresas y a los autónomos y para apoyar investigación científica en la búsqueda de una vacuna.

600 millones de euros para prestaciones sociales básicas de las CCAA. En especial para las personas vulnerables.

Garantizar los servicios de agua y luz, además de telecomunicaciones.

"También garantizaremos el derecho a la vivienda", recordando la moratoria sobre las hipotecas.

Medidas para el empleo

Entre otras medidas, Sánchez ha asegurado que es "una crisis temporal", donde los asalariados puedan reducir su jornada laboral y establecer el teletrabajo cuando las circunstancias lo permitan. Los ERTES causados por el coronavirus serán considerados fuerza mayor y el cobro de la prestación se tendrá derecho aunque no se hayan cumplido los requisitos. Además, no computará este tiempo como paro.

El Gobierno ha aprobado que todos los autónomos con pérdidas severas, también los societarios y los empleadores, puedan acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y quedarán exonerados de pagar la cuotas a la Seguridad Social.

Este Decreto ley aprobado por el Gobierno señala que esta prestación, que duraría un mes pero se podría prorrogar, se calculará con el 70 % de la base reguladora o con el 70 % de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.

Los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Avales para las empresas

El Estado pondrá a disposición de las empresas avales por valor de 100.000 millones de euros, que permitirán movilizar un total de entre 150.000 y 200.000 millones si se suma la colaboración del sector privado, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa.

Los avales forman parte del segundo paquete de medidas que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, por un total de 200.000 millones de euros. Es la mayor movilización de recursos de la historia democrática española, según el presidente.

El Estado -ha añadido- va a dar toda la liquidez que necesite el tejido empresarial para solventar los problemas coyunturales derivados de la caída de la actividad y evitar así que deriven en problemas de solvencia.

¡

Investigación de la vacuna contra el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una partida de 30 millones de euros que irá destinada a laboratorios españoles que investigan la vacuna contra el coronavirus Covid-19.

Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha subrayado el compromiso del Gobierno con "el refuerzo de algo fundamental", la investigación de la vacuna y la cura definitiva del coronavirus.

La partida de los 30 millones irá destinada a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III de Madrid (ISCIII) de los recursos precisos para hacer frente a esta emergencia sanitaria, ha dicho.

Blindaje a las empresas estratégicas

El Gobierno ha reformado la normativa sobre inversiones extranjeras para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea (UE) puedan hacerse con el control de entidades españolas de sectores estratégicos aprovechando su caída en bolsa, ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Esta medida forma parte del real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros con medidas económicas para afrontar la crisis del coronavirus.

El objetivo es impedir que empresas españolas de sectores estratégicos acaben en manos de otras compañías "aprovechando la caída estructural del valor de sus acciones en bolsa en esta situación de crisis económica y extrema volatilidad en los mercados financieros en la que vivimos", ha afirmado Sánchez.