La peculiar duda de Herrera sobre la España del 2050 que han dibujado Sánchez e Iván Redondo: "No he dormido"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan principalmente por la presentación del plan 'España 2050' por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. "¿Cómo será la España de 2050? Hay muchas curiosidades, sobre todo saber, por ejemplo, si Ceuta y Melilla seguirán en paz. También debemos saber qué pasará con Puigdemont. Este jueves Iván Redondo y los demás artesanos de Moncloa se van a poner el traje de los domingos para un nuevo acto de propaganda de Pedro Sánchez".

"La verdad que es significativo que Pedro Sánchez venga hablar de la España de 2050 cuando todavía no ha planteado el debate de la del 2021, aunque piensan hacerlo el 1 de junio coincidiendo con la llegada hace tres años de Sánchez a la Moncloa para 'salvarnos del fascismo'", ha señalado Herrera.

El director de 'Herrera en COPE' también ha querido analizar en frío las consecuencias de la crisis migratoria que se ha producido en los últimos en la ciudad de Ceuta: "Nos pegaron la patada en la espinilla, nos han mostrado que han sido más hábiles en su diplomacia para conseguir el apoyo de Estados Unidos. Esta reflexión deja muchas preguntas, porque no se entiende cómo nos han podido adelantar por la derecha".

"Un ministro de Exteriores no puede decir lo que estoy diciendo yo y no puede ir a un choque frontal con Marruecos, porque nos jugamos mucho en materia de terrorismo y de inmigración. Pero se debe hacer más caso al Centro Nacional de Inteligencia a la hora de determinar quién entra en España o no.¿Ustedes creen que el CNI con toda la gente que tiene trabajando en Marruecos no han dicho nada?", ha explicado el comunicador sobre el papel de Exteriores en esta crisis.

Sobre el apoyo de Estados Unidos a Marruecos, Herrera ha querido dejar claro que los esfuerzas de las cabezas pensantes de Moncloa se tiene que centrar en defender a España ante este tipo de insinuaciones: "Si estos cuentistas del relato pusieran sus esfuerzos para defender a España, lo tendrían fácil para convencer a la comunidad internacional. El ejemplo de la importancia de este movimiento por parte de Marruecos lo tenemos esta noche en Castillejos, cuando se han producido batallas campales entre la policía y muchos ciudadanos marroquíes que se han sentido engañados con su Gobierno. Esto es lo que tenemos que enseñar a Estados Unidos cuando la Casa Blanca se pone hacer manitas con el sultán".