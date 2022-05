Herrera detalla las tres escenas que marcarán el Gobierno de Sánchez: Bildu, gestión pandemia y los "piolines"

Carlos Hererra ha anlizado este jueves en su editorial la vuelta, visita, del Rey Juan Carlos I a España, concretamente a Sangenjo, Sanxenxo, tras dos años de exilio y su encuentro con su hijo el Rey Felipe VI que se será este lunes en La Zarzuela,será lo último que haga Don Juan Carlos en nuestro país antes de regresar a Abu Dabi.

Pero no ha querido pasar la oportunidad en 'Hererra en COPE' para hacer un repaso a lo que, hasta el momento, está siendo la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno y que resume en tres momentos:





EL PÉSAME A ETA





"Pedro Sánchez no puede disimular el nerviosismo que tiene, no lo puede disimular. Cuando algún día se escriba en la sección de sucesos la crónica del paso de Pedro Sánchez por el Gobierno, se va a resumir en algunas escenas.

Una, cuando dio el pésame a Bildu en el Senado por el suicidio de un etarra con 274 crímenes de ETA sin esclarecer, cuando les llamó, además, progresistas y forman parte ustedes de la dirección del Estado.









¿SALIMOS MÁS FUERTES?





Cuando tuvo la desfachatez de decir: "Salimos más fuertes" con España confinada y arruinada como nadie, tal y como ha demostrado el Banco de España en un informe. Estos han conseguido arruinar España dos veces, la arruinó Rodríguez Zapatero, la arruina Pedro Sánchez.









SÁNCHEZ LLAMA "PIOLINES" A QUIENES VELAN POR SU SEGURIDAD: POLICÍA Y GUARDIA CIVIL





Y cuando llamó‘Piolines’ ayer en el Congreso a los miles de policías y guardias civiles que fueron a Cataluña a evitar un golpe de Estado, a esos servidores públicos a los que maltrataron en Cataluña. No les querían alojar en hoteles, había ayuntamientos como el de Pineda de Mar que amenazaban a los hoteleros con bastantes disgustos si alojaban a un solo policía, no había dependencias oficiales para todos ellos, les acosaban desde la propia Generalidad, se enfrentaban a ellos los Mossos d'Esquadra más leales a Puigdemont y ese miserable llamado Trapero. Incluso llegado el covid les negaron la vacuna, y a los hijos que iban a colegios cercanos a un acuartelamiento de la Guardia Civil, los profesores, hijos de su madre, les afeaban la conducta de sus padres en público y les sometían a vejaciones ridículas. A todos ellos, que dejaron sus familias detrás y se marcharon allí con sueldos muy justos, Sánchez les ha llamado ‘piolines’, que es la manera despectiva, les ha faltado llamarle txakurras, está a un paso, le falta poco. Es la manera despectiva que el independentismo utilizó para llamarles a los policías que habían ido allí, por cierto, a cumplir con la orden de la autoridad judicial que era impedir un golpe de Estado y la puesta en escena de un referéndum ilegal. ‘Piolines’ les llamaban por el barco en el que se alojaron porque no había otro sitio para alojarse, ‘me pareció ver un lindo gatito’ decía Piolín, hoy lo recuerda Miquel Giménez en su columna en Vozpópuli.

Audio









Es vergonzoso tener un tipo así en la presidencia del Gobierno que ya habla como ellos, ya habla como los de la CUP, está descontrolado y literalmente ha perdido la vergüenza. La verdad es que siempre ha tenido poca, pero ahora la ha perdido. Aquellos policías, siguiendo órdenes de la justicia, intentaron desmontar y sofocar un golpe de Estado hecho por unos golpistas que han sido indultados por Pedro Sánchez, que es el mismo que pone en danza este desprecio monumental. ¿Qué es lo que dio a entender él? Cuidado con esto que es más importante incluso que llamarle ‘piolines’. Lo que dio a entender Pedro Sánchez ayer pavoneándose de que él lleva la Selección española a jugar a Cornellá, él no lleva en ningún momento, no ha llevado a la Selección ni nada que se le parezca, es que el Gobierno del PP envío policías a pegar a los ciudadanos, que era la teoría de los de la CUP, Junts, y el ‘fricandó’ y la madre que los parió a todos. Con lo cual, cada día que pasa, este individuo, consciente o inconscientemente, cava una palabra más en la tierra.

Audio





Todas aquellas medidas, por cierto incluida, la aplicación del 155 aunque es verdad que algo descafeinado por su intervención, se tomaron con el apoyo de Sánchez, que nunca defrauda como buen macarra. Aquí, presidente del Gobierno se le ocurre mofarse chotearse, de su Policía. Bueno, tal vez sea efectivamente un guiño a sus socios, una forma de decir yo soy como vosotros colegas, no os preocupéis, aquí me tenéis y… Por cierto, ejercicio de realidad periodística, la frase de Sánchez decía: “ustedes enviaban piolines”, no decía “ustedes enviaban policías en el barco Piolín” como han querido intentar arreglar los amiguitos de Sánchez en los medios. No, no, “ustedes enviaban piolines” porque, además, barco Piolín, como bien dice Teodoro León sólo había uno, no dos.