Herrera desvela que al Rey Don Juan Carlos, el acto del 23-F le pareció “correcto y reconfortante”

Felipe VI, en su discurso durante el acto por el 40 aniversario del fracaso de la intentona golpista celebrado en el Congreso, ensalzaba la "firmeza" con la que su padre, el Rey Juan Carlos I respondía al 23- F. "Asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución, su firmeza y autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia".

La Cadena COPE ha podido saber que a Don Juan Carlos este acto le ha parecido “correcto y reconfortante”, según ha desvelado este miércoles Carlos Herrera en el programa 'Herrera en COPE'.

En el acto se recordó su firmeza y valentía en la defensa de la democracia

Un acto para el comunicador en el que se hizo memoria de la figura del “gran protagonista” de aquella jornada, Don Juan Carlos. “Se recordó su firmeza y valentía en la defensa de la democracia y la importancia de cultivar los valores que definen la convivencia democrática”.

Probablemente, ha señalado Carlos Herrera, “la intervención del Felipe VI fue lo mejor de la jornada, porque los grupos con los que Sánchez ha cimentado su mayoría parlamentaria tampoco se privaron de dejar clara no solo su vocación antisistema, también ese afán de provocación y la mala educación, que no tiene que ver con política ni ideología”.

Todas las minorías nacionalistas ha añadido Herrera, "se montaron una performance para desvincularse de la celebración de la jornada. Es otro circo más, sin más motivo que el postureo hipócrita, del que han hecho su medio de vida".

Algo que no dejaría de ser una “desagradable anécdota de la política española si no fuera porque Pedro Sánchez no los hubiera encumbrado a la condición de sustento del gobierno”.

"Les recomiendo que se detengan en el discurso del Rey, incluso en el de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y recuerden con nostalgia que hubo un tiempo en el que la política convocaba a lo mejor de la sociedad, a diferencia de lo que pasa ahora”, ha concluido el comunicador.

LA DEMOCRACIA, UN BIEN DELICADO

Felipe VI defendía en su discurso la necesidad de que tanto ciudadanos como instituciones protejan la democracia porque "es un bien delicado que precisa del mayor cuidado y de un respeto y dedicación permanente por parte de todos" y porque su erosión pone en peligro "los derechos y libertades de los ciudadanos".

También es necesario preservarla, sostenía el Rey, ya que "constituye una premisa irrenunciable para el pleno desarrollo de nuestro país y para el progreso, el bienestar y la prosperidad de nuestros ciudadanos".

SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS

El acto tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos en el que estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Asimismo, asistieron los cuatro vicepresidentes del Gobierno, al igual que el líder del PP, Pablo Casado. También han estado invitados los dos únicos 'padres' de la Constitución que aún viven, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.