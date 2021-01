Herrera desvela la ecuación de Sánchez con las elecciones catalanas después del CIS de Tezanos

El periodista de la cadena COPE, Carlos Herrera, ha explicado este viernes la ecuación que tiene Pedro Sánchez en mente después de que este jueves, José Félix Tezanos, haya concedido la victoria de las elecciones catalanas al candidato socialista y ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Lo ha hecho en la primera columna del programa, donde también ha querido comentar otros aspectos de la actualidad más reciente, que pasan por la pandemia así como por el plan de vacunación, después de que algunas comunidades como Madrid hayan afirmado que no van a poder más vacunas porque no tienen más existencias.

ABC

El pronóstico del CIS de Tezanos

El CIS de Tezanos, que desde este jueves ha llevado a análisis a todo tipo de expertos demoscópicos así como a periodistas y a analistas, ha situado por primera vez al PSC el primero en intención de voto, con el 23,9% de los votos y entre 30 y 35 escaños. Detrás le seguiría Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y JxCat, partidos independentistas que sin tener la mayoría han podido gobernar durante estos cuatro años.

Por el lado del constitucionalismo, según la encuesta preelectoral de Tezanos, sin saber realmente si va a haber elecciones el próximo 14 de febrero, ha anticipado que Ciudadanos va a caer a cuarto puesto, a los que seguirían los Comuns, con el 9,7% de los votos y entre 9 y 12 escaños; la CUP con el 6% de los votos y entre 8 y 11 escaños.

Vox entraría por primera vez al Parlament catalán con una estimación de voto del 6,6% y entre 6 y 10 escaños, situándose por encima del PP, que obtendría el 5,8% de los votos y 7 escaños.

La ecuación del Gobierno de Sánchez

Esta encuesta, ha comentado Herrera, es uno de los motivos por los cuales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere tomar ninguna decisión sobre el estado de alarma precisamente para no perjudicar al todavía ministro, que si se confirma que hay elecciones el 14 de febrero abandonará el ministerio como muy tarde la semana que viene, según apuntan desde el PSC.

"Si hacemos eso, yo tengo que aplazar las elecciones en Cataluña y no puedo hacerlo porque me ha dicho Tezanos que voy a ganar las elecciones. Fíjese la ecuación eh, a estos pocaverguenzas lo que les interesa es ganar las elecciones en Cataluña y para eso no pueden dejar que se tomen nuevas medidas que no estén contempladas en el estado de alarma que ya hay porque tendrían que retocar el estado de alarma y eso supondría adelantar las elecciones que creen que tienen al alcance de la mano, eso les ha dicho Tezanos, que ha adelantado el trabajo una semana para que no haya dudas. Es decir, el candidato Illa, que no pisa el ministerio desde que hace que no se sabe, le ha dicho al ministro Illa, le ha dicho, no, no, aquí no toques nada. Esta es la política española", ha señalado el periodista de COPE.

También te puede interesar

La reflexión de Herrera sobre el uso partidista de Salvador Illa con la tercera ola

La maniobra de Sánchez para la tercera ola, revelada por Herrera, entre lo más leído de este lunes