Herrera describe la devastación causada por la borrasca 'Gloria' en el escenario de su adolescencia

Carlos Herrera ha realizado un balance de los daños que ha causado la borrasca 'Gloria', sobre todo en la zona del Delta del Ebro. El comunicador ha explicado todas las incidencias sufridas por el temporal en Cataluña, entre ellas, en las zonas en las que vivió en su adolescencia.

“El destrozo del temporal en Cataluña ayer fue muy considerable. Fíjense, a primera hora de la mañana se lo decíamos, el pronóstico era para echarse a temblar. Y, ciertamente, eso se ve en un lugar en concreto: en el Delta del Ebro. La visión del Delta del Ebro desde el satélite es impresionante. La imagen del satélite mostrando como el Delta del Ebro prácticamente ha desaparecido debajo del agua como si el mar le hubiese pegado un bocado a Cataluña para amputarle el saliente donde el Ebro desemboca en el Mediterráneo. El mar ha cubierto 3.000 hectáreas de arrozales y ha entrado tres kilómetro tierra adentro. Eso es prácticamente un tsunami. El nivel del Mediterráneo ha crecido estos días 80 cm”, ha explicado Herrera.

Storm #Gloria has caused a storm sturge that has ravaged the Ebro delta up to 3 km inland, resulting in severe damage to the rice paddies

Before/after comparison using a #Sentinel1 ������ radar image acquired yesterday 22 January@astro_duque @mapagob @el_pais @europapress pic.twitter.com/OjQLgcTsY5