Carlos Herrera fue este miércoles el anfitrión de la presentación del libro de Mariano Rajoy "Política para adultos", que contó con un gran aliciente mediático: el reencuentro cuarenta días después en un acto oficial de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid han alimentado en estas últimas semanas los rumores sobre un desencuentro personal a causa del liderazgo del partido en Madrid.

En su programa de COPE, Carlos Herrera ha contado cómo fue ese primer encuentro que no captaron las cámaras de televisión. "En la sala VIP estábamos todos. En un momento dado, entra Ayuso y le pregunto si le acompaño a saludar a Casado. Ella me dice que sí y cuando los junto le digo a él: ¿conoces a la presidenta de la Comunidad de Madrid?", rememora Herrera. La respuesta de Casado es muy llamativa. "No solo la conozco, sino que la quiero mucho", le dice el presidente del PP.

Según ha contado Herrera, ambos se quedaron después un rato charlando a solas. "El ambiente era de cordialidad", ha subrayado. Después ha hecho referencia a la polémica del posado en el que aparentemente Ayuso no se quiso poner al lado de Casado. "Rajoy intentó juntarlos pero alguien de protocolo dijo que no", ha dicho.

??Mariano Rajoy ?? intenta colocar a Ayuso ? y a Casado ?? juntos para la foto en el photocall de presentación de su libro, sin éxito.https://t.co/EqNRLwPZK9pic.twitter.com/uQxN1exSB5 — EM - electomania.es (@electo_mania) December 1, 2021

Herrera tiene claro que Ayuso y Casado no se odian. "Me dio la impresión de que el ambiente está hecho para que parezca que haya tirantez permanente, independientemente de que hayan tenido lo suyo", ha expresado. El periodista Álvaro Nieto, tertuliano habitual del programa, ha añadido que quizá los entornos de ambos líderes "enredan demasiado".

Rajoy, sobre las diferencias entre Casado y Ayuso: "Estas cosas acaban arreglándose"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sostiene que las posibles diferencias que puedan existir entre dos pesos pesados de su partido como son Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso "se acabarán arreglando". En su entrevista este viernes con Carlos Herrera en COPE, el exlíder del PP ha admitido que le hace "ilusión" que ambos asistan al acto de presentación de su libro, que tendrá lugar este miércoles. Precisamente este acto será el primero en el que coincidirán públicamente Casado y Ayuso tras cuarenta días sin verse.

"A mí me hace mucha ilusión que vengan a la presentación de mi libro porque yo llevo en este partido cuarenta años. Que el presidente de mi partido y que una figura tan reconocida como Ayuso vengan me alegra. Y si no vinieran me hubiera fastidiado", ha dicho. ¿Y se solucionarán sus diferencias de cara a la fecha del congreso en el que se elegirá al futuro líder del PP madrileño? Rajoy es breve pero claro: "Lo que he vivido en política te hace aprender que estas cosas acaban arreglándose. La gente que simpatiza con el PP no debe tener dudas de que esto se arregla", ha sentenciado.

Ambos no se fotografían en público desde el pasado 19 de octubre, cuando visitaron las instalaciones del nuevo Campus de IE Tower, un acto al que también acudió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El pasado sábado, Casado y Ayuso respaldaron por separado la manifestación convocada por la organización sindical JUSAPOL contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'. La presidenta madrileña estuvo al inicio de la protesta y el líder del PP llegó al final del recorrido, tras asistir antes a un acto con sus presidentes provinciales en León.