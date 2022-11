Herrera, sobre la derogación del delito de sedición: “Estamos ante un Código Penal a la carta”

Audio

Señoras, señores, me alegro ¡buenos días!

Son las 8 de la mañana las 7 en Canarias, es el viernes 11 de noviembre del 2022 y debo decirle que buena parte de nuestro tiempo lo va a ocupar sin duda alguna la noticia que ayer dio a conocer Sánchez, el que preside el gobierno en una entrevista en La Sexta.

Se lo resumo y luego lo pormenorizo: El Gobierno encauza una reforma legal para beneficiar a unos delincuentes atendiendo una exigencia de estos. Es decir estamos ante lo que podríamos llamar un código penal a la cartaque busca la habilitación de Oriol Junquera, la vuelta de los fugados, la barra libre para cuando en el futuro vuelvan a repetir la intentona golpista del año 2017 y la humillación del Tribunal Supremo que es una suerte de la humillación del Estado de derecho.

¿Y no le parece Herrera que son palabras mayores, no exagera? ¿Usted cree que no son palabras mayores reformar el Código Penal porque te lo piden unos delincuentes que te mantienen a ti en el poder y tú accedes a ello? Luego además intentando como intenta la ministra de propaganda, esta el portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez, la sonrisa del régimen, sugerir que los medios de comunicación deberíamos de tener un apartado un cuarto de hora en un Aló Presidente en el que el gobierno directamente de las noticias él, como él quiera, a menuda ocurrencia de esta política a la que califiqué una vez 'la nada con sifón' y me equivoqué de qué manera, es qu eno lleva ni sifón, es solo la nada.

Pero vayamos a lo importante del día de ayer. La verdad es quenunca tuvimos dudas de que habría reforma del delito de sedición y aquí la tenemos. No se reforma el delito de sedición -es muy importante lo que le digo- se elimina y se sustituye supuestamente por un endurecimiento del delito de desórdenes públicos, es decir desaparece el delito contemplado en el artículo 544 del Código Penal -que lo tengo aquí y dice' 'a sedición castiga a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales'. Eso dice el artículo 544. Bueno ese delito va a desaparecer y lo que tendremos será una nueva modalidad agravada del delito de desórdenes públicos que es el artículo 557 que también lo tengo y qué dice 'se aplica a quienes actuando en grupo o amparados en el alterar en la paz pública, ejecutando actos de violencia sobre las personas, sobre las cosas o amenazando a otros con llevarlos a cabo', es decir, una despedida de soltero con borrachera gorda y un nabo muy grande aquí en la frente.

¿Es lo mismo alzarse contra el cumplimiento de la ley que provocar alteraciones de orden público? Yo no soy jurista, pero diría que no. Evidentemente alterar la paz social supone incumplir la ley, pero declarar la independencia de una comunidad autónoma violando la Constitución parece algo bastante más grave que convocar una manifestación por violenta que sea. Incumplir deliberadamente sentencias judiciales a mí me parece algo mucho más grave que un mero desorden público.

ALTA TRAICIÓN EN OTROS PAÍSES

De hecho en esos otros países con los que Sánchez dice que nos debemos comparar, este tipo de conductas no se define como desórdenes públicos sino con otros tipos de términos mucho menos inequívocos como son conspiración sediciosa, alta traición, ataques a los intereses de la nación o ataques contra la integridad e independencia del Estado.

Reducir una intentona independentista dirigida por un gobierno en claro desafío constitucional a un simple problema de orden público es tomarnos literalmente por idiotas. En cualquier caso es un debate para juristas que gobierno quiere evitar sorteando los informes del Poder Judicial, del Consejo de Estado. Para ello no será el Gobierno quién presidente la propuesta que obligaría a pedir esos informes, sino grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, que es la fórmula de iniciativa parlamentaria que el Gobierno aplica a sus trapacerías más desvergonzadas para ahorrarse que le enmienden la plana los órganos consultivos.

Es lo mismo que hizo con aquella propuesta de modificación de las mayorías para la elección de vocales del Poder Judicial. Era un abuso tan grande, tan escandaloso que encargó al grupo parlamentario que le hiciera el trabajo sucio y ahora actúan exactamente igual.

Miren, más allá del debate sobre la definición del delito, están las consecuencias prácticas; las penas de inhabilitación se rebajan de 15 años, claro beneficia a quienes están cumpliendo estas penas ahora mismo. Oriol Junqueras podrá presentarse a las elecciones porque ya no estará inhabilitado.

¿Qué pasa con los fugados con Puigdemont y con su cuadra, Rovira, Ponsati y todas estas excelencias? Pues si vinieran a España se enfrentarían a poner mucho más cortas, incluso podrían beneficiarse de una reducción de plazo para prescripción del delito.

CINCO AÑOS DESPUÉS DEL GOLPE, PELILLOS A LA MAR

Resumen del resumen: 5 años después del golpe, pelillos a la mar: Junqueras al Congreso, Puigdemont a tomar cañas por Gerona, Marta Rovira a asociarse con Jordi Cuixart para participar en esa empresa offshore nutrida con subvenciones del Estado español. Esto es lo que vamos a ver más pronto que tarde. Los fugados podrán volver a España en plena impunidad, los condenados que ya fueron indultados de la malversación recuperar todos sus derechos.

Y con todo lo más grave de esta reforma son las causas y las consecuencias políticas. Causas porque es una reforma ad hoc, es derecho de autor, Código Penal a la carta hecha a la medida de los golpistas del 2017 para favorecerlos personalmente, es decir se utiliza el Código Penal y se reforma contra el interés del país, contra la lógica, contra el diccionario, para favorecer a unas personas muy concretas y para evitar que paguen por sus gravísimas conductas. Y todo ello porque estos delincuentes son los que tienen en su mano la supervivencia política de Pedro Sánchez. Sánchez se humilla, nos humilla a todos a todos los que recordamos la gravedad de los hechos del 2017 y le da un nuevo golpe a la justicia española.

Dice Sánchez para justificar está tropelía que nos estamos homologando con Europa. Mentira, una mentira más no hay mayor falacia que esa, nadie en Europa premiaría a quienes han perpetrado un ataque tan grave a la Constitución. Bueno para empezar nadie en Europa tiene comunistas en su gobierno para empezar o hace propaganda conmemorativa del sello de correos del Partido Comunista para escándalo de los demócratas del este de Europa.

No hay un país de Europa, ni un país del mundo civilizado que premie a los delincuentes ni que haga depender la gobernabilidad de delincuentes condenados. Sabíamos que Sánchez iba a aprobar la reforma de la sedición porque ha roto las reglas de juego de la política española. Indulto, castigo a los funcionarios que dieron la batalla contra el golpismo, descabezamiento del CNI, cegar las investigaciones sobre sus redes, renuncia a exigir multas en el Tribunal de Cuentas.

Bueno pues mucha suerte a Page, Lambán, Vara y a los socialistas de todos los pueblos que van a tener que explicar hoy a sus votantes el premio que este tío le ha dado a los delincuentes y felicidades a Feijóo que en el último minuto evitó tirarse al vacío con ese acuerdo sobre el Poder Judicia. De haber seguido adelante, de haber firmado el acuerdo hoy Feijoo sería un cadáver político sin recuperación posible. Y a todos los funcionarios que aquellos días se partieron la cara por defender la Constitución y la ley, mi reconocimiento. Deben saber que tenían y siguen teniendo la admiración de la mayoría de la sociedad española. No por anunciado deja de ser gravísimo lo que va a pasar hoy.