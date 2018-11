El 'zas' de Herrera a Sánchez por permitir que los estudiantes tengan el bachiller con un suspenso

Los alumnos de Bachillerato podrán obtener el título con una asignatura suspensa, según la "Propuesta para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación" del Gobierno, que, como ya sucede en la Universidad, incorpora "mecanismos de compensación" que valoran la trayectoria académica del estudiante. Esta es una de las medidas que establece el documento que ha elaborado el ministerio de Educación, que dirige Isabel Celaá, con la intención de eliminar los "aspectos más lesivos" de la Lomce y corregir los artículos "que más vulneran la igualdad".

En su monólogo de este martes, Herrera ha criticado esta decisión del Gobierno al considerar que rebaja el umbral de objetivos de cualquier alumno. "La ministra de Educación defiende que se obtenga el título de bachillerato con una asignatura suspensa. ¿Y eso por qué? Pues porque dice que el peor castigo que puede tener una persona es la rebaja de la autoestima. Yo pensaba que si suspendías una asignatura era porque no se había trabajado debidamente. Hombre, todos tenemos un accidente en un momento determinado pero tienes oportunidad de recuperarla más adelante", ha señalado.

Si el problema es la autoestima, Herrera se pregunta por qué no entonces aprobar con más asignaturas suspensas. "¿Y por qué no con dos en vez de con una? ¿O con tres, ya puestos, mejor autoestima tendrá? Me parece lógico que el Gobierno que preside un tío que no ha hecho la tesis de doctor y que el tribunal se lo pasó de aquella manera, pues decida que los estudiantes también aprueben con asignaturas suspendidas. O que tenga el título de Bachillerato sin haber aprobado", ha dicho.

Por último, Herrera advierte que los estudiantes no encontrarán esas mismas facilidades en la vida real. "No vayamos a frustrar a los chavales, que crean que cuando salen de la escuela, la realidad de la vida y de la calle es exactamente igual de contemplativa como el Gobierno con ellos. No te preocupes, la realidad también te va a decir lo mismo. También te dirá que si no buscas la excelencia, vendrán y te aprobarán. ¿Creen la señora Celáa o este gobierno de opereta que la realidad es igual de condescendiente? Sí, sí, tú sigue con esa. Tú créetelo y verás el bofetón", ha señalado.

