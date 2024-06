Hernández Mancha, en COPE: "Tuve que recuperar el prestigio que España había perdido a nivel internacional"

Carlos Herrera lleva décadas queriendo entrevistar a Antonio Hernández Mancha. Este martes, lo ha logrado y el comunicador lo celebra.

Hernández Mancha fue presidente de Alianza Popular y ha escrito 'Secretos de mi partido'. Ha estado callado mucho tiempo para no molestar a sus sucesores. Trataba de ayudar con el silencio. "Intentar mediatizar su conducta en el mando de un partido, molesta. Por eso he preferido un silencio tan largo".

Respecto a lo que le ha motivado el escribir este libro, entre otras muchas cosas, fue la crisis que atravesamos por el covid. "Durante 92 días consecutivos, no salí ni para ir al supermercado. Y en esa larguísima estancia, empecé a escribir memorias que han ido formando cuerpo con este libro", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.





En ese libro, Hernández Mancha cuenta la dimisión de Fraga de Alianza Popular y el modo en el que él se convirtió en líder de la oposición. Presentó una moción de censura que él la justifica aclarando que, gracias a ella, se evitaba el sorpasso que por el centro le podía realizar el CDS del señor Suárez.

"Dos años me dieron lugar a hacer muchas cosas"

El que fuese presidente de Alianza Popular indica que Suárez siempre le pareció más de derechas que él y cree que fue imprescindible para la transición.

Herrera indica que hay algo interesante que reivindica de su gestión. Una de ellas, y son datos que revela y que el propio Herrera no conocía, es que había una tensión latente con Margaret Thatcher. En un encuentro, todo se tuerce cuando charlan sobre Gibraltar.

Sobre ello, responde que "dos años me dieron lugar a hacer muchas cosas. Tuve que recuperar a nivel internacional el prestigio que España había perdido. Cuando llego a la presidencia del PP, aparte de una deuda económica enorme, me encuentro con que nuestros amigos americanos no tienen simpatía hacia nosotros ni Thatcher".



