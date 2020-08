Goyo González y Alberto Herrera protagonizan el primer desencuentro de la temporada por un pisto

“Damas y caballeros, esta es la historia de una receta”, anunciaba a bombo y platillo este martes Carlos Herrera en la quinta hora del programa de la recién estrenada nueva temporada de'Herrera en COPE'. En el estudio, María José Navarro, Toni Martínez, José Antonio Naranjo, Alberto Herrera y por su puesto Goyo González que según anunciaba el comunicador será el encargado cada semana de contar a la audiencia cómo y cuándo surgió y como evolucionó alguno de los maravillosos y arraigados platos de nuestra rica gastronomía. En esta ocasión y para ir abriendo boca, Goyo elegía un tradicional pisto.

EL BUSCÓN DE QUEVEDO

En origen, recordaba el comunicador, "pisto se asociaba a 'pistare' que significa caldo de gallina o a 'pistus', que se refería a machacado en latín. “Así era en nuestra cocina antes del siglo XVII", recordaba, "un caldito de ave que se daba a los enfermos". Incluso, recordaba, a él "hace menciónEl Buscónde Francisco Quevedo donde se dice que a una persona en malas condiciones físicas le dieron un pisto que le reanimó e hizo que se curase”. Dentro de su evolución, de ese caldo limpio se pasaría más tarde “a un guiso de hortalizas de temporada con tomate, calabacín, pimiento, cebolla y ajo”.

JUNTOS O POR SEPARADO

Explica Goyo González que el pisto “se puede preparar mezclando todos los ingredientes o preparándolos por separado, como hacen los puristas", añade el comunicador ante la antenta escucha del resto de colaboradores y del propio Carlos Herrera.

Sería ya a partir del XVII “cuando muchos de los productos que llegaron de América y que ya se cultivaban en nuestra tierra como el tomate o el pimiento, se incorporarían a la receta”.

¿CON O SIN BERENJENA?

Al poco, Goyo González lanzaba una pregunta a los contertulios “¿con o sin berenjena?”. Salvo María José Navarro todos parecían rechazar la idea, momento que Alberto Herrera aprovechaba para hacer una puntualización sobre lo explicado anteriormente. “Lo de corregir no me gusta, pero has dicho que es un guiso, y no lo es técnicamente, es un sofrito, el guiso requiere caldo”.

Goyo González aclara al joven comunicador que “el caldo lo aporta el tomate”, ante lo que vuelve a discrepar Herrera ·"eso no es un caldo”.

“Perdona que te corrija, pero es un caldo natural”, interrumpe de nuevo González que aprovecha para retomar el guión y seguir enumerando los pasos de la receta. “Como tiene que cocinarse durante un tiempo largo y a una temperatura baja, salvo al final que le damos un pequeño toque de calor para que se evaporen los líquidos y se queden más concentrados los sabores, no deja de ser un guiso. Ni tu ni yo estamos en lo cierto, pero si estamos los dos en los cierto”, trataba de zanjar equilibrando la balanza.

Antonio Naranjo cerraba el debate sobre el pisto de la discordia, poniéndole un poco de humor. “A mi mujer le sale como un guiso, aunque también el filete a la plancha le sale caldoso”, bromeaba.