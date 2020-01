Gonzalo García Pelayo: “El juego me interesa en tanto que tenga ventaja y pueda ganar”

Gonzalo García Pelayo se hizo rico cuatro veces y cuatro veces se arruinó. En orden de preferencias, el diría que primero es director de cine y después jugador (de casino), y después productor musical. Hubo un tiempo en que creía que era simultáneamente de Cádiz y de Las Vegas, aunque realmente nació en Madrid, pero se sentía de Sevilla. Fundó el rock andaluz. El cine y la tele sigue apasasionándole, pero ya ha metido la nariz en el mundo del bitcoin.

Gonzalo García Pelayo, siempre es noticia, por su filosofía: que podría ser algo así como que la vida está para gastarla.Y ha empleado muy bien todo su tiempo y dinero. Ahora dice que está estudiando los números primos: "Quiero encontrar el misterio de los números primos, he hecho una aproximación seria, y lo voy a publicar cuando sea exacta". Lleva los ultimos 4 años trabajando en esto y Herrera le pregunta que si tiene algo que ver con Whatsapp.

Efectivamente, la encriptación de whtasapp tiene que ver con eso, y si encuentra la fórmula, podría liarla, pero no quiere hacerlo a mal, "quiero formar parte de esa economía mundial y tener ganancias. Habrá un premio grande a quien de con eso, y además puede cambiar todos los sistemas y nuestra manera de vivir".

Otro de los griales para García pelayo es el bitcoin: "es un paso más de libertad", y dice que la maravilla es que “es descentralizado”, no lo fabrica nadie. Ya se hizo rico cuando ganó el juego a los casinos, y de algunos tiene prohibida la entrada: "a los casinos si les ganas fortuitamente no pasa nada, pero si sospechan que tu ganancia es por conocimiento que te da ventaja, te quieren muy lejos. No quieren un jugador profesional, sino el que se lo quiere pasar bien." Él se lo ha pasado bien pero por encima de todo: "El juego me interesa en tanto que tenga ventaja y pueda ganar". "No animo a nadie a hacer cosas peligrosas con su capital.

Como productor musical ha seguido los Grammys muy de cerca y tiene predilección por Rosalía: "ella es la producción en la que me gustaría haber estado". Dice que es el gran fenómeno, “ella tiene conocimientos de ritmos, de música, de manejar el estudio”.

Le pedimos una serie de tips básicos.

Por ejemplo si nos arruinamos: “aprende de perder, revisa lo que has hecho, porque la vida se aprende cuando se pierde”.

La suerte ¿existe?: "Nunca detectamos la suerte cuando es favorable".

Apuesta por este gobierno: "No apostaría por este gobierno por fragilidad e insensateces".

¿Y en el amor? “La apuesta del amor es la más difícil”

Y eso nos devuelve al inicio, si perdemos, aprenderemos.