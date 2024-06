Francia, Italia, Alemania y Bélgica: ¿cuál es la lectura que se hace en Europa de los resultados del 9-J?

Estamos de resaca postelectoral. En España, el PP ha ganado las elecciones europeas con un 34,2% de los apoyos, cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE, que consigue un 30,18%. Los de Santiago Abascal se consolidan como tercera fuerza nacional. Le siguen Ahora Repúblicas (ERC y Bildu, entre otros), Sumar y la sorpresa de la jornada, Se Acabó la Fiesta. Unos resultados que tienen una lectura a nivel nacional. Ahora bien, también es necesario prestar atención a lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras.

Un mapa que hemos dibujado este lunes en 'Herrera en COPE', de la mano de las corresponsales en Francia, Italia, Alemania y Bélgica, quienes han dado algunas claves de la lectura que se hace en Europa de los resultados del 9-J.

Había pasado apenas una hora desde que se conocieran los resultados a pie de urna, que anticipaban una holgada victoria de la ultraderecha en Francia, cuando el presidente francés Emmanuel Macron anunció que disolvía la Asamblea Nacional y convocaba elecciones. Y así fue. Agrupación Nacional, el partido ultraderechista, obtuvo el doble de votos que su rival más directo, la lista Renacimiento, respaldada por Macron.

Des élections législatives se tiendront le 30 juin et le 7 juillet.



J’ai confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures.



Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant.