Fernando Lara en Herrera en COPE: "Lo de la gasolina nos está matando, pero no es el único problema"

Si la primavera es tiempo de comuniones y bodas. El verano siempre fue el momento perfecto para sacarse el carnet de conducir. Porque lo de conducir bien es un proceso que se adquiere con el hábito y el tiempo. Las autoescuelas siempre han tenido que lidiar con los problemas propios de una administración cambiante. Donde las normas varían, las exigencias crecen...a lo que ha que añadir la falta de personal y la subida de precios del combustible. Porque...¿cómo lo hacen para cuadrar gastos y beneficios si cada clase práctica ha duplicado su gasto en gasoil o gasolina? ¿Se está notando en las clases? ¿Se dan menos? ¿Hay coches suficientes en las autoescuelas teniendo en cuenta que no llegan vehículos a los concesionarios?.

Para ello en Herrera en COPE, hemos podido conocer el punto de vista de Diego, un estudiante de derecho que se está sacando el carnet: "el precio ha sido muy alto entre clases y matrícula, no sé que me sale más rentable, si tener un coche pagando la gasolina o utilizar el transporte público, no me llega para pagar tanta gasolina cada mes".

Fernando Lara es responsable de Autoescuela Lara, además forma parte de la organización ANAES, la Asociación Nacional de Autoescuelas de España.

Respondiendo a la cuestión de la subida del precio de la gasolina, dice: "Nosotros no estamos dentro de los planes especiales del transportista, no sabemos cuál es la razón, pero tenemos un problema grave con el coste del gasoil, no hay coches, todos los coches que vienen ahora son eléctricos y manuales, y esos coches electricos el cambio es autmatico por lo que no nos valen para examinar".

"Lo de gasolina nos está matando", dice Fernando Lara.

Respecto a los nuevos coches automáticos: "Estamos inmersos en la agenda de movilidad, pero esto es una contradiccion constante, se hacen unas directrices, todos los coches de nueva matriculacion no pueden ser de combustión, es decir, diesel o gasolina, solo son electricos o de baterias. No hay coches ahora mismo, no los hay ni en el mercado".

"Si ahora quieres comprar un coche nuevo, aparte que se han disparadod de precio. Aparte de o haberlos en mercado, no nos valen para el examen, porque claro el alumno que se saca en actualidad el permiso de conducir con un coche manual, el de toda la vida, puede conducir cualquier tipo de coche, sea manual o automatico, pero sin embargo, con la normativa actual el que obtiene el permiso para coche automático, solo puede conducir automatico.Estamos esperando, parece que se ha llevado a cabo una proposición para que esto deje de ser así".

Problemas de personal

"El problema es que para hacerte profesor de autoescuela está en manos de la DGT, y como el abanico de la DGT en cuanto a cosas pendientes es tan grande. La fase de formación de estos es muy lenta y por las razones que sean, entre que se presentan entre 2.000 y 3.000 personas, se va entre primera fase y la fase final donde se nos van de 2 a 3 años".

"Nosotros hemos propuesto desde ANAES (Asociación Nacional de Autoescuelas de España) el tener un certificado de profesionalidad con prácticas, pero parece que la administracion no quiere. Ahora mismo querer ser profesor de autoescuela, es peor que hacer una carrera, porque se pierde mucho tiempo".

"Es verdad que han sacado una FP de 2 años y 2000 horas pero para chavales de 18 - 20 años que muchos no tienen el permiso de conducir, estamos en la agenda de movilidad pero todo de perogrullo".

"Nos faltan tambien examinadores, en Madrid nos salvamos, pero en ciudades pequeñas la gente puede estar varios meses sin poder examinarse y luego te hablan de que estamos en la agenda de movilidad".