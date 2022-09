Fernando Jáuregui, en COPE: "Ahora mismo no existe ningún delfín de Sánchez en el PSOE"

El periodista Fernando Jáuregui ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para presentar su libro La foto del Palace, en el que recuerda la primera victoria electoral del PSOE de Felipe González en 1982. Jáuregui ha aprovechado para analizar las diferencias y similitudes que existen entre aquel PSOE de 1982 y el actual.

Jáuregui ha destacado la sorpresa que supuso en su día la vuelta de Sánchez a la primera línea política, algo que, considera, no tiene precedentes: “Los partidos generan sus propios líderes a partir de desconocidos. Pero alguien como Pedro Sánchez a quien se lapidó y desterró de Ferraz. Que se unieron todos los líderes frente a él, Rubalcaba, González, Guerra, Zapatero. Y Sánchez recorriendo con su coche España ganó con el apoyo de unas bases muy radicalizadas. Y de ahí a la moción de censura, que yo creo que Sánchez no pensaba presentar”.

El periodista no ve hoy en día ninguna figura en el PSOE capaz de suceder a Pedro Sánchez cuando este deje de liderar el partido: “Ahora mismo no existe ningún heredero de Sánchez. Si tú me dices quién es la figura más destacada de la izquierda aparte de Sánchez, creo que la única figura es Yolanda Díaz. Pero dentro del PSOE, vamos a ver. Ahora se está potenciando mucho a Juan Lobato, pero tiene unas elecciones muy complicadas frente a Ayuso. Bolaños tampoco. Porque él ha eliminado toda posibilidad de sucesión, lo cual no es bueno. El partido que salió del congreso de Valencia del año pasado es un partido absolutamente presidencialista, con un liderazgo muy claro y muy pocas posibilidades de disidencia interna”.

Jáuregui ha contrapuesto aquel primer gobierno de González, lleno de figuras destacadas, con el actual: “Aquel primer gobierno de González estaba compuesto por muchos hombres que podían haber sido presidentes: Solchaga, Almunia, Enrique Barón, Ernest Lluch. Aquello ha decaído. González en seguida se encontró con una competición interna entre Solchaga y Guerra, tuvo dificultades con Nicolás Redondo. Ahora Sánchez no tiene un vicepresidente como tenía González, ahora Sánchez tiene tres vicepresidentas. El futuro de la izquierda pasapor lo que pueda o no pueda construir Yolanda Díaz”.

A pesar de ello, Jáuregui asegura que el PSOE sobrevivirá, porque tiene una implantación territorial y unas estructuras muy sólidas: “Al PSOE no le va a pasar lo que al Partido Socialista francés. El PSOE es sólido y Sánchez no. Yo soy de los que apuesta por que Sánchez se irá a algún puesto europeo, después de perder las elecciones. Yo estoy convencido de que Sánchez perderá las elecciones por las alianzas que tiene, especialmente la de Bildu. Ese yo creo que es el punto flaco, que se presentó a las elecciones diciendo que iba a evitar una alianza que no le dejaría dormir. Y al día siguiente de las elecciones se hizo esa foto con Iglesias”.

Aún así, Jáuregui no se atreve a hacer pronósticos, por lo sucedido en el pasado: “Yo fui uno de los locos que dijo que Sánchez estaba muerto después de lo de Ferraz y mira. Pedro Sánchez siempre tiene recursos: la presidencia de la Internacional socialista, de la Unión Europea. Sánchez es mejor visto fuera que dentro. Pero vienen las elecciones y creo que el Gobierno lo está empezando a aceptar con cierto susto”.

Jáuregui ha recordado también la última vez que Rajoy concedió una entrevista como presidente, que lo hizo con Carlos Herrera en COPE: “La última vez que Mariano Rajoy dio una entrevista como presidente fue en Herrera en COPE. Acababa de aprobar los presupuestos y estaba muy contento. Una semana después, Sánchez tomaba posesión”.

Sobre el papel de Felipe González hoy en día, Jáuregui apuesta por que su presencia mediática se incrementará cuando se acerque el ciclo electoral: “Vi a Felipe González en vísperas de Navidad. Me habló poco. Quería saber por qué había ido al Congreso de Valencia y me dijo: porque sigo siendo del Partido Socialista. Yo creo que han hablado mucho, Sánchez y González. Y creo que ahora va a haber más presencia de Felipe González. Alfonso Guerra tiene posiciones diferentes respecto a González. Se ha convertido en un verso suelto. A él le gusta muy muy poco Pedro Sánchez. Y como está fuera de la estructura orgánica, lo dice. A veces se pasa. Eso tiene de bueno y malo ser un verso libre. Guerra no quiso hablar conmigo para el libro. El presidente del Gobierno tampoco”.