Fernando García de Cortázar: “España nos duele porque nos la han contado muy mal”

Ahora ya no somos el único país, pero España nos duele porque nos la han contado muy mal, el libro tiene un efecto patriotico y creo que está escrito en un momento gravísimo de nuestra historia. Es un libro de combate, es una afirmación de nosotros, somos la ctedral de sevilla el portico de la Gloria, Galdós, Séneca... y al mismo tiempo es una defensa frente a los que nos atacan.

La pandemia puede que nos haya unido un poco, al sentir la angustia, “pero puede ser un espejismo, porque ha creado alguna insolidaridad respecto a otros países que nos han aislado”. Eso si, el confinamiento” ha servido para que gente con poso cultural, se haya interesado más en el cine o la literatura.”

Y si es literatura en lo que emplean el tiempo en estos días, este libro, el número 72 del autor, sirve para fomentar el patriotismo cultural. Debemos conocer la historia porque “nos garantiza la libertad y porque España es la patria de Cervantes, Juan de la Cruz...” Hitos, grandes personajes de la historia, “es un libro donde uno se puede sentir orgullosos de pertenecer a un país.” Pone de ejemplo a Rafa Nadal, como ejemplo de sacrificio, de bondad y de amor a España, igual que Montserrat Caballé como uno de los monstruos operísticos, entre muchos, que se hicieron un hueco en la grandiosidad de nuestro país.

Dice que los políticos no transmiten bien el mensaje ni focalizan en lo positivo. “Esperaría que no pasaran a los libros de texto Sánchez o Iglesias, pues confío en que se puedan enmendar los hierros de ambos”. Y critica que estar todo el día recordando a Franco, nos hace mal: “es triste que siga siendo centro de atención, y perdemos tiempo y espacio en hablar de él cuando hay que hablar de otras cosas”. Como por ejemplo hablar de cine, que dice que no nos ha retratado mal.

En definitiva este es un libro que sirve de guía para mejorar el presente, ser más fraternos, más cultos.