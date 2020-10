La explicación de Herrera con Amancio Ortega para analizar la subida de impuestos de Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha analizado los últimos pasos relacionados con el asalto 'chavista' al Consejo General del Poder Judicial: "Es tan escandaloso lo que quieren hacer que ya la Unión Europea les ha dado un toque. Le ha pedido que si lo van a reformar que sea para darle más independencia".

Herrera ha analizado el plan presupuestario que ha presentado el Gobierno, donde uno de los puntos más importantes es la subida de impuestos que planea el Gobierno: "El Gobierno ha enviado el plan presupuestario a Bruselas que se resume en la idea de que se trata de un palo fiscal para el año 2021 y 2022. Estos ilusionados del socialismo que han arruinado países como Venezuela o Cuba ahora lo van a aplicar a España. Quieren rebajar el déficit sin tocar el gasto, por lo que es necesario subir los impuestos en un país arrasado económicamente por la pandemia".

El análisis económico de Herrera

En este sentido, Herrera ha analizado las claves de esta subida presupuestaria y también ha querido mandar un mensaje a la diputadA de Podemos en la Comunidad de Madrid que apuntó con el dedo en forma de pistola a un Consejero del Partido Popular: "Para empezar el documento lo han enviado sobre la bocina porque está cogido con pinzas. Y también lo que queda en plan borroso son las subidas en el IRPF y en el IVA, que seguramente se centren sobre todo en personas como Amancio Ortega que toman Coca Cola para desayunar. Los impuestos caen sobre los que tienen una nómina, por lo que los que están intentando mantener su trabajo y sobrevivir ahora saben que el precio de un bote de refresco costará un 10% más, y dicen que es para fomentar hábitos de vida saludable. Se me pone el dedo igual de tieso que a la diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid. ¿Os imagináis si ese gesto lo hace un diputado del Partido Popular cómo estarían abriendo algunos medios de comunicación?"

El avance de la pandemia en España

Por último, Herrera ha analizado las claves de la situación epidemiológica, que empieza a ser preocupante en muchas zonas del país, incluso aquellas que no son la comunidad de Madrid: "La pandemia se está poniendo fea en otras muchas zonas que no son la Comunidad de Madrid, aún así con esa paradoja de Sanidad y los tres criterios todavía no deben someterse a un confinamiento. Pero la realidad es que la situación es preocupante en instalaciones como centros de atención primaria, donde a los médicos no les da tiempo ni a respirar".

