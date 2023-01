Experto en energía renovable: “¿Es más importante el coche eléctrico que la pobreza?”

Pedro Prieto es uno de los grandes expertos a nivel mundial en energías fósiles y renovables. Esta mañana se ha pasado por Herrera en COPE para sacarnos de dudas y saber si realmente el coche eléctrico es una de las grandes soluciones al cambio climático:“Me temo que no, creo que no va a ser la solución”.

Pedro ha asegurado que los plazos que se han marcado son imposibles de cumplir: “Son bastante poco realistas”.Al año se producen millones de coches, por eso, Alberto Herrera se ha preguntado cómo se pueden comprometer a las emisiones cero en 2050 contando con esos datos. Prieto le ha respondido que“es un compromiso teórico, pero están viendo que no se va a poder realizar”. Además, “en el caso de España tenemos una de las mejores redes eléctricas del planeta, pero la estructura tiene que cambiar”.

Fue hace 8 años cuando 193 países aprobaron la agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos a nivel mundial: buscar el fin de la pobreza, hambre cero, la paz en el mundo, energía asequible y no contaminable, entre otros. El experto ha asegurado que tendrían “que resolver primero el problema de las infraestructuras. Hay millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y nosotros estamos pensando en los coches eléctricos. Si uno de los objetivos es el fin de la pobreza, ¿por qué no empezamos por ahí?”