¿Hizo Évole la entrevista correcta a Maduro? La tertulia de 'Herrera en COPE' opina

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue entrevistado este domingo en el programa 'Salvados' de LaSexta por Jordi Évole. Una entrevista que, desde su anuncio de emisión, ha generado una gran polémica. Y mucha más después de su emisión, ya que algunos consideran que el periodista se dedicó a blanquear al líder venezolano.

Sobre dicha entrevista, Herrera se ha mojado. "Ayer estuvo Maduro en LaSexta. En el programa 'Salvados' de Jordi Évole, que como siempre despierta unas polémicas que no termino de entender. Yo defiendo que es una entrevista que ya me gustaría a mí hacerla. Lo que pasa es que a mí no me va a coger el teléfono Maduro. ¿A lo mejor no haría la misma entrevista que Évole? Pues no lo sé porque no pude verla, pero periodísticamente me parece interesante entrevistar a Maduro", ha dicho el comunicador en su monólogo de este lunes.

Mucho más crítico se ha mostrado Santi González. El tertuliano ha asegurado que Évole legitimaba a Maduro al llamarme ‘presidente’. "Y el dictador le llamaba a él ‘Jordi’, en un colegueo algo grotesco", ha dicho. "Entonces, ¿es que no se puede entrevistar a un dictador? Naturalmente que sí; y al jefe de una banda terrorista. Todo depende de que el entrevistador haga las preguntas adecuadas. O dicho de otra manera, que sepa distinguir una entrevista de una felación, lo que no estuvo del todo claro anoche.Todo estaba anunciado por la promo de la entrevista que el propio Maduro grabó y que el follonero publicitó en Twitter desde la víspera. El día que quiera pasar del espectáculo al periodismo, Évole debería considerar que si un dictador recomienda la entrevista que le has hecho, en algo has debido de equivocarte, Jordi. La entrevista fue un blanqueo", ha añadido.

En tiempo de tertulia, Paco Rosell ha asegurado cree que la entrevista fue una hora y media de logorrea para satifacción del entrevistador y del entrevistado. "Fue una ocasión desaprovechada. Si tú tienes que hacer una serie de concesiones para hacer la entrevista no merece la pena", ha dicho el director de 'El Mundo'. Sonsoles Ónega ha discrepado y ha asegurado que Évole le entrevistó de todo lo que le tenía que preguntar. "Maduro es Maduro y así se ha retratado", ha dicho.

Tonia Etxarr, por último, ha discrepado de las formas en las que se realizó la entrevista. "Yo he entrevistado a lo largo de mi carrera profesional a terroristas.Y he de reconocer que cuando las publicaba no me quedaba satisfecha porque yo veía que los entrevistados se habían quedado contentos. Y eso es un fracaso para el periodista", ha sentenciado.