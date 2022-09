Eugenio Zambrano, del sindicato CSIF, sobre los graves disturbios en Barcelona: 'Hay inseguridad real'

Barcelona se ha despertado con los graves disturbios que tuvieron lugar durante este fin de semana, a causa de las Fiestas de la Mercè. Y es que, la Ciudad Condal se ha convertido en un escenario de inseguridad para todos los ciudadanos. Durante la segunda noche de celebración se produjo lamuerte violenta de un joven de 25 años -en un ataque con arma blanca-, además del saqueo incesante de comercios y restaurantes, así como la quema de vehículos y de mobiliario urbano en la zona próxima en Plaza España. Ante estos incidentes, los grupos antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana se vieron en la necesidad imperiosa de actuar, con el fin de disipar a los vándalos que se concentraron principalmente en la Avenida Maria Cristina.

Tras estos percances, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con Eugenio Zambrano, portavoz del sindicato CSIF de la Guardia Urbana de Barcelona, para que nos explique lo que ocurre en la Ciudad Condal y si se tenía el presentimiento de que podría pasar algo así: "Se veía venir porque ya en las redes sociales ya se estaba convocando a la gente para este macrobotellón, que igual que el año anterior se ha hecho en el mismo sitio. Y, luego, está el mal endémico que tenemos en esta ciudad con el Gobierno anterior, de Ada Colau que estaba en solitario. De ahí arrancamos con un modelo policial que, como vemos, ha fracasado. Y la continuidad que ahora, ya es una responsabilidad compartida -el partido socialista, Jaume Collboni a la cabeza, junto con Colau- pues están haciendo una mala gestión pública de la seguridad", se sinceraba, añadiendo que "la falta de apoyo institucional nos ha hecho perder el principio de autoridad a la policía, la falta de recursos humanos y materiales...".

"De alguna manera, la falta de decisión política para que podamos emplear la fuerza legítima que nos da el Estado. Intervenir y hacer la prevención antes de que estas cosas ocurran. No es admisible, esto genera una frustración en el propio cuerpo de la policía. Debilita el sistema público de seguridad y con ello debilita a la policía y, evidentemente, perjudica a los ciudadanos", señalaba Eugenio Zambrano indignado. Ante la pregunta de si habían tenido previsto un dispositivo de seguridad, por lo ocurrido el año pasado, esta ha sido la respuesta contundente del portavoz del sindicato CSIF de la Guardia Urbana: "Los dispositivos que se organizan aquí no están enfocados precisamente para evitar esto, no hay esa intención. Como digo, se tenía ya que haber evitado que este macrobotellón no sucediese. De hecho, la Fiscalía debería de abrir diligencias de investigación, hasta dónde alcanza la responsabilidad de este gobierno municipal por la omisión del deber de cumplir en este caso con las obligaciones que tiene este gobierno. El dispositivo que supuestamente se montó no evitó esto. Ya partíamos de experiencias de años anteriores,el más reciente fue el año pasado", comentaba.

"Los botellones tienen dos problemas: uno que es de convivencia y otro de seguridad. Donde hay un micro o un macrobotellón tenemos un problema de convivencia porque se ensucia el espacio público, se perjudica a los ciudadanos con el ruido. Y, luego, de seguridad, porque ahí donde hay un micro o un macrobotellón, tenemos delitos. Delitos de tráfico de estupefacientes, de consumo, de violaciones, de apuñalamientos, de muertes... Y lo que no se puede decir es querer ahora que decir que, 'es que la muerte que sucedió el otro día no estaba en la parte del botellón'. Además de que mienten, porque estaba dentro, no se puede decir, 'oiga, es que esto pasó en Barcelona', o sea es que da igual que sea en la parte del botellón o en la otra punta de la ciudad. Lo que sí que es verdad es que la tenencia y el uso de las armas blancas va en crecimiento y los resultados del uso de estas armas blancas las estamos viendo. Los homicidios están creciendo en la ciduad de Barcelona, hay una inseguridad real, objetiva, y lo dicen las cifras", sentenciaba el portavoz, señalando que hay que comparar con cifras de años anteriores, con antes del 2015, para ver el incremento de este problema.