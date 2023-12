Las dudas que despierta en Juanma Castaño la nueva Superliga: "Me parece increíble"

El fallo del TJUE a favor de la Superliga de este jueves 21 de diciembre es un hecho histórico, que según Florentino Pérez "marcará un antes y un después en la historia del fútbol". La sentencia ha determinado que la UEFA y la FIFA no pueden impedir a otros clubes la presencia en terceras competiciones. Esta postura, que ejercían hasta ahora, se ha considerado un abuso de poder dominante. Juanma Castaño y José Luis Corrochano han explicado en Herrera en COPE los primeros detalles que se han conocido de esta novedosa competición.

Captura video del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). EFE.





Fallo del TJUE a favor de la Superliga

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea asegura: "La UEFA no tiene la exclusiva del fútbol, se puede organizar otra competicion de clubes diferente y no se puede discriminar a la Superliga bajo ningún concepto. Además, los equipos pueden gobernar su futuro". De esta manera, la viabilidad de la Superliga pasa a otro nivel. "Se pueden hacer más Ligas y no les van a sancionar ni a los jugadores ni a los clubes que decidan irse a otra que no sea la Champions", explicó Corrochano.

El proyecto de la nueva competición nació en 2021 y desde entonces ha vivido muchos cambios. Ahora, la Superliga "deja de ser algo clandestino, prohibido, oscuro y sancionable. A partir de aquí, lo que hay que hacer es construirla porque está escrita en un papel y lo único que tienen seguro son la presencia del Real Madrid y Barcelona. Por el momento sabemos que los equipos ingleses dicen que no, el Bayern de Munich dice que no y el PSG dice que no", apuntó Juanma Castaño.

Primeros detalles de la competición

A22 Management ha dado a conocer también cómo será su competición. La disputarán 64 clubes divididos en 3 categorías (Star, Gold y Blue) y habrá ascensos y descensos. Las dos primeras constarán de 16 equipos y la última de 32. Cada entidad disputará un mínimo de 14 partidos (7 como local y 7 como visitante). Habrá una fase final que arrancará en cuartos de final con eliminatorias a doble partido y una final en campo neutral. Todos los partidos se emitirán en abierto y de forma gratuita. Los campeonatos domésticos seguirán existiendo.

A22 Management ha anunciado cómo será la nueva Superliga.





¿Qué equipos jugarán?

De momento solo parece claro que el torneo lo jugarán el Real Madrid y el Barcelona. Los dos clubes españoles son los únicos que quedan del proyecto inicial del que se fueron cayendo los clubes de la Premier League, los italianos, los alemanes y el Atlético de Madrid. La pregunta que surge es qué equipos van a participar porque todos los ingleses y el Bayern de Múnich han mostrado en ocasiones su rechazo al proyecto. Además, el PSG, otra de las entidades más poderosas del fútbol europeo, ni siquiera estaba en un primer momento en el barco de la Superliga. La idea es que todo se ponga en marcha en uno o dos años.





¿La duda que le despierta el proyecto a Juanma Castaño?

Después de conocer estos detalles y sabiendo que la intención de la Superliga es que todos los partidos sean gratis y en abierto surge una pregunta: ¿De dónde va a salir el dinero?Parece que detrás habrá un gran fondo de inversión, pero a qué operador se le dará el producto y será de forma gratuita. La idea intenta que sean los clubes los que decidan el reparto económico en el gran pastel europeo que supone el fútbol y no sea como hasta ahora la UEFA que se queda una parte importante. Detrás de todo se encuentra el objetivo de que sean los equipos los que gestionen su propio dinero.