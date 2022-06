Esto es lo que te puede pasar si abusas del ibuprofeno o paracetamol: lo cuenta una experta

El verano está a la vuelta de la esquina, por lo que se avecina la llegada de muchos resfriados, ya sea por sudar, la piscina o el aire acondicionado. De la misma manera, como consecuencia de las elevadas temperaturas, solemos sufrir dolores de cabeza por la exposición al sol o insolaciones. Asimismo, la alergia primaveral a veces se alarga más de la cuenta. Es por esto por lo que solemos echar mano de los medicamentos sin receta y, en cuanto a alguien le duele algo, se le ofrece un ibuprofeno o un paracetamol.

Recurrir a estos medicamentos en nuestro día a día es muy común, pero en es un error que todos cometemos porque no deben tomarse a la ligera. Según el 'observatorio del medicamento', un estudio elaborado por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, la automedicación en España aumentó un 34% en el mes de abril, en relación al año pasado.

Sin embargo, el porcentaje de automedicación también ha aumentado debido a la pandemia y los confinamientos, ya que "salíamos menos de casa y no íbamos tanto a la farmacia", tal como apunta Enrique Granda, director de este 'observatorio del medicamento'. Asimismo, según la Sociedad Española de Neurología, el 50% de los pacientes que padecen cefalea o dolor de cabeza echan mano de estos analgésicos sin receta para encontrarse mejor. Además de una dependencia, abusar de estos medicamentos puede ser "peligroso" porque "es un antiinflamatorio que puede dañar el estómago".

"Diría que me hace menos efecto por haber abusado del ibuprofeno. Siempre que tenía malestar tiraba de eso", comienza contando Javier, un joven al que cada vez le hace menos efecto el ibuprofeno. "Todo empezó por una esguince mal curada. Me seguía doliendo, lo tomaba y me iba bien. Al final, se convirtió en un hábito y lo terminé usando para los dolores en general", explica tras reconocer que no suele ir mucho al médico.









"Tiene grandes efectos secundarios"

"Me da un poco de cosa que me digan algo. Entonces...", apunta como uno de los motivos por el que no va al médico. Asimismo, hay casos muy graves como el de Rosario Hernández, una persona mayor que con los achaques típicos de la edad, pero sin ninguna enfermedad grave, empezó a medicarse hasta tomar al día 20 pastillas distintas. Con el tiempo, esto le pasó factura.

"Como veía que el dolor le desaparecía, se creía que si las dejaba le iba a volver el dolor. Nos dimos cuenta de lo que hacía porque tenía mucha medicación guardada en un armario", cuenta Piedad Martín, la nuera de Rosario, tras afirmar que les mentía y decía que todas habían sido recetadas por el médico. "Cuando le dolía algo, mi padre cogía cualquier medicamento que considerara oportuno y se lo tomaba. En la mayoría de las veces con un desconocimiento de causa total", comparte Alfonso, hijo de Manuel, que a sus 92 años sigue abusando de las pastillas.

Respecto a esto, el médico Miguel Martín explica que es importante que se tomen medicamentos que solo hayan sido recetados porque los sanitarios analizan cómo les pueden sentar estas medicinas y las adaptan a las condiciones de cada persona: "Exige un proceso de evaluar al paciente y los efectos que puede tener el medicamento". "En urgencias, cuando entrevistamos a los pacientes, muchas veces suelen venir con un consumo excesivo de fármacos y con dosis inadecuadas", apunta Isabel Correa, urgencióloga en el Hospital Regional de Málaga.

"Si tienes taquicardias, recetamos un fármaco antiarrítmico y los pacientes piensan que como les bajan las pulsaciones deben tomarse más. Esto puede tener efectos hasta de paro cardiaco", cuenta como ejemplo. "Por ejemplo, el uso como antinflamatorio. El tomar más de un medicamento no hace que haga más efecto y eso es una creencia popular que tiene grandes efectos secundarios", asegura. "Por los antinflamatorios, pueden aparecer ulceras gástricas y, con los antiarrítmicos, problemas cardiacos importantes", aclara la doctora.

