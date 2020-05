Esto es lo que opina Herrera de los escraches frente a la casa de Pablo Iglesias

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, avisó este martes de que si se generalizan protestas como la que estos días están llevando a cabo "gente de derechas" contra algunos miembros del Ejecutivo, como es su caso, frente a sus domicilios, no se sabe "donde pueden acabar", y lo próximo pueden ser concentraciones "de gente de izquierdas" frente "al apartamento" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la casa del líder de Vox, Santiago Abascal. Unas palabras que políticos como Iván Espinosa de los Monteros (VOX) han advertido como una amenaza velada del presidente.

Desde que hace dos semanas se iniciaran las protestas en la calle contra el Gobierno de Sánchez, las protestas y escraches frente a las casas de varios dirigentes no han dejado de producirse. Es el caso del propio vicepresidente Iglesias, que ha tenido que recurrir a la Guardia Civil para proteger su chalé de Galapagar. Ayer, varias personas también se concentraron en torno a la casa de Ábalos y le llamaron "asesino".

En su monólogo de este miércoles, Carlos Herrera ha recordado que tanto él como COPE han estado y estarán siempre en contra de los escraches. El comunicador, eso sí, ha recordado a Iglesias que él fue quien introdujo este "jarabe democrático" - como él lo denominaba - en el mundo de la política.

"Se ve que las cosas hay que recordarlas. Este programa ha estado en contra de los escraches siempre. Los escraches son inaceptables, pero inaceptables cuando se lo hacían a Cristina Cifuentes y cuando se lo hacen al ministro Ábalos en su casa, a su familia llamándole asesino. Primero porque Ábalos no es un asesino; y segundo, porque hay que dejar a la gente en paz. Beatriz Talegón, que era de Juventudes Socialistas y que ahora anda más cerca de Junts per Cat, lo ha dicho siempre. Las familias hay que respetarlas en su intimidad. Esta se enfrentó a Ada Colau cuando Ada Colau era feliz con aquellos escraches por las hipotecas y defendió a Cristina Cifuentes. Pero luego hay otra gente que no. El que se inventó los escraches es el camorrista de Pabo Iglesias. Ayer, con el matonismo que lo caracteriza, empezó a amenazar a Ayuso, a Abascal y a algún periodista. Es una vergüenza que un vicepresidente del Gobierno se pronuncie con ese tono de mafioso señalando con el dedo a rivales políticos. Hay quien quiere ver en ello una amenaza", ha comenzado diciedo Herrera.

HERRERA RECUERDA LAS AMENAZAS QUE SUFRIÓ ABASCAL

El comunicador señala que las intenciones de Iglesias "son deplorables" y, además, "son falsas". "Él fue quien inventó los escraches. Los empezó a hacer a Rosa Díaz en la universidad y después a todo el mundo con la coña de que eran jarabe democrático. Y ahora se lo están haciendo a él y no es presentable que se lo hagan a él. Es absolutamente inaceptable que la gente vaya al chalet de Pablo Iglesias y empiece a pegar bocinazos asustando a unos niños. No se puede, no se debe, pero claro, tú que eres tan listo, tú no has caído en la cuenta de que a Abascal tú no le puedes hablar de escraches porque desde pequeño se jugó el físico. Tú no te lo has jugado nunca. Abascal se tiró toda la infancia y la juventud aguantando él y su familia amenazas y ataques de los rivales políticos que no eran unos paseantes con cacerola. Eran asesinos, terroristas que mataron a más de 800 personas, los mismos que tú elogiabas y alababas cuando ibas de visita a las herriko tabernas", ha dicho en referencia a las amenazas que la familia de Abascal ha sufrido durante años desde el entorno etarra.

"TÚ TRAJISTE LOS ESCRACHES A LA POLÍTICA"

Finalmente, Herrera se ha dirigido directamente a Iglesias: "Tú no tienes que advertir a nadie de a tu derecha sobre los escraches porque los han sufrido. Y los han sufrido porque tú eras quien los inspiraba, los jaleaba y los justificaba. Tú trajiste ese virus a la política, tú llamaste a eso jarabe democrático, son tu criatura, tu obra política y han llegado hasta la puerta de tu casa, cosa que no se merece tu familia. Desde aquí lo repito: es inaceptable. Seguramente, podríamos dedicar esos seis coches de la Guardia Civil a otras cosas más importantes que proteger a esta familia, pero no olvidemos que quien ha contaminado hasta ese punto la vida política de España eres tú. Me da igual si pretendías o no amenazar a alguien. Los escraches, los acosos, la intimidación como método de hacer política es obra tuya".

