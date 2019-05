Espinosa de los Monteros, al PP: "Si somos la extrema derecha, no querréis nuestro apoyo"

Iván Espinosa de los Monteros, diputado electo y vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, ha calificado de “éxito impresionante” el resultado de las elecciones del 28 de abril al obtener casi tres millones de votos. Pese a ello, ha criticado a “muchos periodistas” por, a su juicio, “manipular” sus iniciativas.

Según ha dicho este jueves en “Herrera en COPE', su propósito actual es acercar a los candidatos de Vox a las elecciones de este mes al electorado. “Son cientos de candidatos menos conocidos que Santiago Abascal”, ha justificado.

Espinosa de los Monteros ha negado que durante la campaña de las generales intentaran esconder a Abascal para que no confrontara con los presidenciables. En este sentido, ha dicho que les hubiera gustado tener “más exposición”.

El responsable de la estrategia electoral de Vox ha criticado al PP por decir que su partido es de extrema derecha. “Es sorprendente y desconcertante para un partido como el nuestro que les está apoyando en un gobierno como el andaluz”, ha enfatizado. “Si somos de extrema derecha supongo que no querrán nuestro apoyo no solo en el Gobierno andaluz, sino en todos los consistorios y comunidades donde tendremos que llegar a un acuerdo”, ha razonado.

Por eso, Espinosa de los Monteros ha dicho que las formaciones de derechas están “condenadas a entenderse” porque “va a haber cientos de municipios y muchas comunidades donde tendremos que gobernar de alguna manera”.

En este sentido, ha criticado que se diga que Vox le ha robado votos a otros partidos como el PP. “Pensamos que los votos no son de ningún partido. Los votantes son dueños de su voto. No me gusta nada cuando los partidos dicen que le hemos quitado votos. Hay votantes que cambian a lo largo de la vida”, ha argumentado.

Sobre la decisión de Sánchez de no incorporar a Vox a las rondas de consultas que esta semana ha celebrado con los principales líderes, el diputado electo ha dicho que el presidente está “usurpando funciones que no le corresponden”. “Es el Rey el que tiene que convocar y escuchar a los líderes de cada partido para encargar a uno de ellos formar gobierno”, ha abundado. En este sentido, ha deslizado que durante la próxima legislatura habrá consenso entre las formaciones para excluir a Vox.

Del mismo modo, Espinosa de los Monteros ha criticado la decisión de Sánchez de colocar a Iceta en la Presidencia del Senado. A su juicio, el líder del PSC representa “las dos mayores amenazas que se ciernen sobre España” que son “una izquierda cada vez más radical y el separatismo”. “Iceta es el prototipo de político de izquierdas que baila de manera no muy definida con el separatismo”, ha concluido.