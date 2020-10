España, a la cola de Europa en cuidados paliativos

España está a la cola en inversión en cuidados paliativos. Concretamente, ocupa el puesto 31 de los 51 países europeos analizados por la Universidad de Navarra en el “Atlas de cuidados paliativos en Europa 2019”. El país se coloca al mismo nivel que Georgia, Rumanía, Letonia o República Checa. Por eso, se estima que cada año mueren en España alrededor de 80.000 personas sin acceder a cuidados paliativos, a pesar de que España está en séptima posición en lo que a servicios especializados se refiere.

Según ha explicado este miércoles en 'Herrera en COPE' Carlos Centeno, director de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Universidad de Navarra, no solo en los países del norte de Europa se invierte más dinero que en España en cuidados paliativos, también en países vecinos como Francia, Italia o Alemania, por lo que le gustaría que las autoridades imitasen esos modelos.

Por eso, el experto considera "paradójico que en un país con una larga tradición de médicos humanistas -como España-, la medicina preventiva no vaya más lejos". Lo cierto es que nuestro país tiene una estrategia nacional desde hace 11 años en esta materia, que se evaluó hace ocho, pero desde entonces no se ha renovado. Además, España es el único país de Europa occidental que no tiene reconocida oficialmente la especialidad de Cuidados Paliativos, aunque se estudia en las facultades de Medicina y de Enfermería.

Y es que, los cuidados paliativos no solo mitigan el sufrimiento físico, el dolor y síntomas como no dormir o náuseas, sino que también constituyen la "palabra para el sufrimiento emocional. Es la presencia del profesional el que da alivio al paciente al estar junto a él", ha explicado Centeno.

El doctor ha dicho que durante estos meses de pandemia, en la Clínica de Navarra han atendido a cerca de 800 pacientes entre sus centros de Madrid y Navarra, que se beneficiaron de los equipos asistenciales de cuidados paliativos.