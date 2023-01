Era enfermero en un gran hospital y al mudarse a este pueblo le cambió la vida: “Nunca lo había pensado”

Tenemos que remontarnos al año 1989, ese año no solo caía el Muro de Berlín, también nuestro protagonista, Quique Muñoz, encontró trabajo. Comenzó trabajando como enfermero en el hospital Reina Sofía de Córdoba, concretamente a la unidad del quirófano de urgencias. Si nos ponemos a pensar se trata de un servicio complicado, dado que en esa unidad nada está programado, nunca se sabe cuál será la emergencia ni de qué especialidad.

Durante ese tiempo, Quique tuvo que aprender sobre la marcha y, lo hizo tan bien, que tuvo la oportunidad de formar parte de la unidad de trasplantes del hospital. Pero rechazó esta oportunidad porque la vida en la ciudad era demasiado grande para él. Por este motivo pidió el traslado a Baeza, su tierra natal. Durante 5 años trabajó en el centro de salud, pero pidió el traslado una vez más, porque Baeza la parecía también grande. Quique quería trabajar en un pueblo pequeño y así tener cercanía con los pacientes. Así que, como no lo pensó demasiado y pidió un nuevo destino. Ese lugar resultó ser Begíjar. A seis kilómetros de Baeza y con una población que no alcanza los 3.000 habitantes.

Allí es donde Quique Muñoz lleva ejerciendo de enfermero los últimos 27 años. Un lugar donde todo el mundo conoce su nombre. Hasta los niños por la calle, a pesar de que les ha pinchado todas las vacunas e inyecciones que existen, le siguen saludando.

Entre todos sus pacientes, los niños son su mejor público. Porque Quique también ha sacado un libro escrito por él: 'Historia de un enfermero de pueblo'. Quique cuenta en 'Herrera en COPE' que él "nunca había pensado en escribir un libro". Todo fue fruto de una casualidad. "Todo empezó en la época de la pandemia, que por desgracia empezamos a separarnos entre usuarios y sanitarios", añade. Fue una situación que superó a todo el mundo, en especial a todas las personas que trabajaban en sanidad. "Nosotros estábamos trabajando mucho y no teníamos tiempo", comenta Quique.

Es por eso que él pensó que tenía que hacer algo: "Yo no me podía quedar quieto y sin hacer nada. Entonces decidí usar las redes sociales (...) me planteé usarlas para cosas positivas", explica. Empezó a contar historias pequeñitas, sencillas, humildes de sus 33 años como enfermero, con la intención de que los pacientes conocieran al personal sanitario como personas más cercanas, "con sentimientos", añade. "Esas historias las fui publicando en Facebook y fueron gustando. Y poco a poco, a lo largo de los 2 años de pandemia que hemos tenido, resumí un montón de historias que se quedaron allí. Pero nunca jamás pensé que se podía llegar a lo que se ha llegado ahora mismo: la publicación del libro", cuenta.

Hace unos meses tuvo que atender a una mujer que había perdido 10 kilogramos de golpe. El mismo Quique cuenta que "cuando la vi entrar por la puerta sentía que algo le pasaba. En un principio no me quería contar nada, pero a base de preguntarle se vino abajo y se puso a llorar". Le contó qué había 10 kilogramos en muy poco tiempo, que necesitaba hacerse una analítica de sangre, pero que las citas de analítica del centro estaban completas para 15 días. "Viendo la cara de la paciente y viendo mi lista de repente, apareció un hueco para el día siguiente, que no existía, pero lo estaba viendo con los ojos de mi corazón", aclara. Por suerte, todo quedó en un susto para la mujer, pues no salió nada raro en su analítica.

Además, todo el dinero que se recaude con la venta de libro se donará, de forma íntegra, a la asociación El Mundo de Namu, que se dedica a la investigación sobre la leucemia mieloide infantil. "Veía que al libro le faltaba algo y lo encontré cuando pensé en mi compañero", explica. Su compañero trabaja en dicha asociación y pensó que sería una buena idea, que todo lo que se recaude con su libro fuera donado para esta asociación y su labor para ayudar a luchar a los niños contra este tipo de cáncer.