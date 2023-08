Enrique Cocero analiza quién puede presidir la mesa del Congreso: "Pueden ocurrir varias cosas"

Entramos en la semana de constitución de las Cámaras, y aún está todo en el aire, a la espera de que el jueves se decida en bloque todo el primer paso, mesa y presidencia del Congreso. "Y todas las semanas de aquí a la investidura van a ser críticas y determinantes. Así que vayan estos dos adjetivos por todas ellas y así nos quitamos lo de ir categorizando". Así ha comenzado Enrique Cocero el análisis en su 'pizarra' de 'Herrera en COPE'.

"El caso es que esta en la que estamos lo va a ser porque se decide quién va a presidir la mesa del Congreso, y aquí pueden ocurrir varias cosas", analizaba Cocero. Uno, que la presidencia del Congreso se la lleve el candidato del PSOE, "porque el PSOE no quiere ceder el puesto. A Pedro Sánchez le han salido medianamente bien los años con Meritxell Batet, así que si quiere seguir dando margen y hasta colchón al presidente del Gobierno (supuesto que sea Pedro Sánchez) a nivel de comparecencia, va a necesitar a alguien afín"

También lo necesita, argumentaba Enrique Cocero, "si quiere seguir gobernando a golpe de Decreto-Ley, y que luego, en la misma convalidación, vayan cosas tan dispares como las medidas sociales y fiscales, pues necesita quien le pase esa paquetización".

El proceso, para que se entienda, es de la siguiente forma. "El Consejo de Ministros aprueba un día, me lo invento, una subida del SMI, y lo hace con la forma de Decreto-Ley. Otro día, me lo invento, tratan la implantación de los peajes, y también lo hacen en forma de Decreto-Ley". Pues bien, esos dos Decretos-Ley han de ser convalidados por el Congreso, "y puede ser que vayan separados (lo que sería lógico porque tocan cuestiones distintas sobre la que los partidos pueden tener consideraciones distintas) o pueden hacerlo integrados ambos en un paquete". Así que si un partido quiere apoyar la subida del SMI pero oponerse a los peajes, "no podría porque la convalidación mete a ambos Decretos-Ley en el mismo paquete". Así que de paso el PSOE "podría echar en cara a algún otro partido que está en contra de las políticas sociales porque votó en contra de esa convalidación, cuando lo que no quería era aprobar los peajes".

Esa es una añagaza que hemos visto varias veces y que roza casi el chantaje parlamentario, y efectivamente, no es ciencia-ficción, con otros contenidos ha pasado esta legislatura y ha pasado varias veces.

"Y eso no tiene nada que ver con lo que el PSOE y sus medios afines llaman la coalición de progreso, porque interesa que bajo ese nombre esté el PNV, y al PNV, gracia lo del PSOE presidiendo, pues no le hace", ha dicho el analista.

Otra opción es que la presidencia se la lleve el Partido Popular. Para ello, como cualquier otro el candidato popular debe tener más votos a favor que en contra. Uno de los motivos que pueden llevar a esta situación es "que esa coalición de progreso no esté satisfecha con el avance de las negociaciones y permita que no salga el candidato del PSOE, así que plausible también es", ha explicado el consultor esta mañana en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

"Lo que me lleva a dos reflexiones". Uno, no es el ideal de la democracia, "pero nuestro sistema hace que el ciudadano vote al Legislativo, y que de ahí salga el Ejecutivo. Así que no son extrañas las tensiones que estamos viviendo estas semanas", justificaba Enrique. Dos, "mucho del comportamiento parlamentario no está regulado, ni debería. Quiero decir que no debería estar en el reglamento del Parlamento, por ejemplo, el debate de la Nación, para que se haga una vez al año. Debería hacerse y punto, pero no está regulado y por tanto no siempre se hace".

"Lo mismo ocurriría con la paquetización de los Decretos-Ley a convalidar, no hay una regla para separarlos de forma lógica, pero al no haberla se paquetiza a lo loco, o más bien a conveniencia". Enrique Cocero opina que "lo ideal sería que hubiera una responsabilidad comprometida con el funcionamiento correcto de las instituciones, y ahora sí, especialmente en el Legislativo", y así ha finalizado.