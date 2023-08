Enrique Cocero analiza el debate de primarias republicanas en EE.UU: "Combativo y sin ganador claro"

Ayer fue un día grande en la política americana, en concreto en el bando republicano. Todos los candidatos hicieron aparición en medios de comunicación, unos por un lado y otros por el otro y sobrevolando Donald Trump. "Por un lado se celebraba el debate entre candidatos de primarias en Milwaukee y a él acudieron los bastantes conocidos aquí como Mike Pence y Ron DeSantis; los algo conocidos Chris Christie y Nikki Haley; y los nada conocidos en nuestro país Vivek Ramaswamy, Tim Scott, Doug Burgum y Asa Hutchinson". Así ha empezado Enrique Cocero esta mañana el análisis en su 'Pizarra' de 'Herrera en COPE'.

"El debate fue combativo y no hubo un gran perdedor, pero tampoco un ganador destacado. Aunque Ramaswamy sí podemos decir que fue el más activo", explicaba Cocero. Y luego la cuestión sobre Donald Trump, que no apareció por el estado de Wisconsin, aduciendo que "su ventaja en las encuestas es tal que no pintaba nada en ese debate". De hecho, afirmó: “Todo el mundo ya sabe quién soy y cómo de exitosa ha sido mi presidencia”.

Las medias de las encuestas le sitúan en el 52%, el siguiente en la carrera es DeSantis con un 15%, y el tercero "no es la ex-embajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley o el ex-gobernador de Nueva York Chris Christie", sino Vivek Ramaswamy con un 10%.

Vivek Ramaswamy, el más destacado del debate

Ha desarrollado el analista que "este es un candidato de la generación millennial de padres inmigrantes indios, de religión hindú monoteísta (algo que no deja de tener miga), educado en Yale y en Harvard y empresario al que no le ha ido nada mal cruzando tecnología con lo biosanitario". En efecto, ayer fue el más osado. Afirmó que, "de todos los candidatos que estaban en el debate, él era el único que se había pagado su propio camino a ese puesto".

Y no se quedó ahí, sino que "afirmó que eran marionetas de los PACs y que sólo sabían soltar eslóganes predigeridos para atacarle". Sergio Barbosa, locutor de 'Herrera en COPE', ha aclararado que un PAC es un comité de acción política, en principio ajeno a la candidatura, pero que le apoya bien con comunicación, o con ideas, con eventos, financiación, o todo a la vez.

Visto como estaba "de subido" Ramaswamy, Pence tuvo que "bajarle un poco los humos" y afirmó que esto no es una carrera para Rook It, sino que se necesitaba a alguien que cumpliera con el trabajo. Se sorprendía Cocero y ha comentado que es "curioso como tanta osadía y puesta en escena es capaz de quedar anulada con un comentario conciso de una persona que economiza mucho sus palabras".

Un debate curisoso

Hubo un par de momentos curiosos. Por ejemplo, cuando los moderadores (que estuvieron muy desaparecidos durante el debate) les piden a los candidatos que levanten la mano en dos ocasiones. Una en respuesta a quién apoyaría a Donald Trump si llegase a ser el nominado. "Todos levantaron la mano menos Asa Hutchinson y Chris Christie". Otra cuando preguntaron "si creían que el comportamiento humano era la causa del cambio climático", a lo que un Ron DeSantis "ya hartito con lo de levantar la mano" contestó: “No somos alumnos de primaria”. Así que los moderadores abandonaron la petición.

El consultor poítico cree que "DeSantis no brilló porque no entendió que tipo de debate era ese, en el que hasta Pence tuvo momentos intensos o en el que un millennial iba a autoafirmarse". Y Trump programó el debate en una entrevista pregrabada retransmitida en Twitter hecha por Tucker Carlson "en la que básicamente habló de la gran mentira que era lo de su acusación en Georgia". Que por cierto, recordaba Cocero, "hoy va a ese estado a ser arrestado y a pagar una fianza acordada de 200.000 dólares para mantener la libertad. En otro orden de cosas cargó contra DeSantis y muy por supuesto contra Joe Biden".

"Contraprogramar un debate con una entrevista en Twitter", le decía Enrique Cocero a Sergio, "es otra forma de hacer las cosas distintas, que es a lo que ha venido Trump".