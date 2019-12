Enrique Cerezo: “Todo lo que tengo lo tengo por y para el cine”

Dice Enrique Cerezo que el cine es su vida. “para ganarme la vida y para vivirla”. No tiene descendientes cinematográficos pero es su vocación. “Mi negocio es el cine y todo lo que tengo lo tengo por y para el cine”, aunque lamenta que hoy día es cuando menos gente va a las salas. “Las televisiones tienen una calidad impresionante, y esto va a seguir pasando.”

Conseguir la distribución de la Metro Goldwin Mayer, dice que se consiguió a base de contactos, “ un hito que una multinacional americana acabe en manos de gente independiente y fue una experiencia maravillosa”.

Asegura Cerezo en HeLas películas no se han cuidado como se debiera, y Cerezo le cuenta a Carlos Herrera que los negativos a veces se perdían completamente o en un estado lamentable, por el que él empezó a comprar el material entre los 40 y los 80 para intentar restaurarlo, “que todavía quedan muchos, pero es la historia de España”. ¿Cómo se restaura? “No es complicado pero es laborioso, a través de ordenadores, de manera meticulosa, fotograma a fotograma”. Muchas de ellas han desaparecido para siempre por culpa de los productores, o se han perdido en otros países con otro título: “por ejemplo “la Seta Rubia”, se recuperó una copia que yo encontré en México.

El cine no se puede hacer sin subvenciones, hoy en día está todo subvencionado, si no, no funcionaría. “La subvención en España cubre a miles de industrias, y el cine no es el que mejor subvencionado está”.

El documental que ha producido, candidato al Goya y a los premios Forqué, y que dirige Antonio Resines “Historias de nuestro cine” , dice Cerezo que es algo que va a quedar para la posteridad, grandes actores dando sus impresiones sobre el cine. El tiempo que le dedica al cine, es mucho, pero está repartido al 50% con el Atleti. Y más ahora que existe el VAR: “yo odio el VAR”.