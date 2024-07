"Empezamos a ingresar y decidimos dar el paso": Mike and Mery, una pareja que narra sus viajes en YouTube

Una historia de sueños que se van cumpliendo muy poco a poco, un matrimonio con un trabajo estresante, con una vía de escape: unas vacaciones una vez al año. Videos como forma de recordar y rememorar momentos pasados y entrañables, realizados de forma casera por este matrimonio. Unos videos, que más tarde se convertirían en su trabajo diario y fuente de ingresos.

A finales de 2015, Mike and Mery se aventuran a ese mundo de YouTube, cuando estaba aún en crecimiento. Los videos empiezan a tener cierta relevancia, ya que nadie mostraba en los videos los viajes del modo en el que ellos lo hacían. Cuentan tanto lo bueno como lo malo de las aventuras, los desastres y las alegrías. Hasta que se fueron convirtiendo ellos mismos en una pequeña agencia de viajes.

Hoy en día, conforman una comunidad de unos 152.000 seguidores. Cuba, Singapur, Hawaii o Japón han sido cuatro de los lugares del mundo que han podido visitar hasta la fecha. Respecto de los comienzos y de ese primer video que se sube a YouTube, Mery afirma que "vi los primeros videos que subimos en el canal y de los primeros que subimos fue uno de la Ruta 66. Los vídeos han cambiado muchísimo". "Me puse a llorar porque vi la ilusión del comienzo y ver dónde estamos ahora y hemos terminado", subraya emocionado Mike.

Dejarlo todo para viajar

Tres meses antes de empezar la pandemia del COVID-19, en 2019, Mery pidió una excedencia en su trabajo, "Después de cinco años habíamos empezado a generar algunos ingresos y decidimos dar el paso, que nos costó bastante". "Ha sido la mejor decisión de nuestra vida", considera Mery. Viajar y recorrer mundo se ha convertido para esta pareja en su trabajo.

"Venimos de familias humildes, no somos millonarios. Nuestro colchón para poder viajar era nuestro trabajo de oficio, el de oficina de lunes a viernes. El que no arriesga no gana", cree Mike.

"Nosotros grabamos todo, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Miramos hacia otro lado cuando el algoritmo nos dice que tenemos que hacer videos más cortos", afirma Mike sobre su modo de crear contenido en YouTube. "Tanto lo bueno como lo malo". "A veces tiene más éxito lo bueno que lo malo, pero lo bueno ya lo cuenta demasiada gente".

También a través de una página web comparten la información con sus seguidores, son casi como una "agencia de viajes". Empezaron con el canal y decidieron abrir la página web y su trabajo fue mejorando. "Siempre toda la información al completo la poníamos en el blog y seguíamos haciendo los vídeos y publicando en Instagram".

Cómo preparan sus viajes

Para un viaje, en la maleta Mery lleva los looks para cada viaje. Se hace una lista con toda la ropa y dependiendo del destino y la época del año llevan un tipo de ropa u otra. "Yo si tengo la cámara lista con los cargadores y un cepillo de dientes y una gorra, con eso funciono. Es mi kit de urgencia", afirma Mike.

Todo viaje tiene sus complicaciones, a Mery lo más complicado le parece "encontrar algo económico". "Me encanta organizar viajes, me pongo a mirar vuelos y alojamientos cuando no tengo nada que hacer", dice Mery.

"Más gente que pelos", la masificación en muchas ocasiones resulta ser un gran inconveniente y problema de cara a organizar muchos viajes. "En temporada alta nosotros no solemos viajar. Esto lo vemos de forma distinta porque cuando apostamos por este proyecto, a los cuatro o cinco meses se fue todo al traste", considera Mike. Nunca pensaban que algún día se fuera a "ver la luz". "Para mi ver turismo tampoco es un problema ni un handicap", creen la pareja.

"Cuando vas a un país de visita, algunos van como pollos sin cabeza", opinan ambos. Desde bien pequeño, Mike en el colegio aspiraba a ser escritor y presenta "El chico de la gorra", su nueva novela. "Siempre he escrito relatos e historias, era un niño muy movido. Yo con un cuaderno y un bolígrafo estaba contento". "Cuando dejé el trabajo, empecé a escribir la novela que le había prometido a mi abuela", confirma Mike. Está a la venta desde el pasado 4 de julio.

Una vida en furgoneta, así es como viven en los últimos tiempos. Combinan furgoneta y autocaravana con su casa y el avión como medio de transporte. "Cuesta diferenciar cuando estás trabajando que cuando estás de ocio", concluyen.