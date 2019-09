El emotivo recuerdo de Herrera a Camilo Sesto

Carlos Herrera ha querido recordar de esta manera tan emotiva a Camilo Sesto, tristemente fallecido este domingo a los 72 años. Todo un artista al que el comunicador ha dedicado estas bonitas palabras: "El día de hoy tiene un nombre propio, como el día de ayer. El de Camilo Sesto. Uno de los artistas españoles más grandes de todos los tiempos. La capilla ardiente va a abrir a las 11 de la mañana en la sede de la SGAE, en Madrid y va a seguir hasta las 8 de la tarde. Y luego finalmente sus cenizas van a ser trasladadas a Alcoy, que es donde está su corazón, su pueblo natal, donde nació cuando era Camilo Blanes, Camilo Cortés".

Una dedicatoria que Herrera continuaba así: "Ayer se dijo prácticamente todo de Camilo, incluso lo que no hacía falta. Pero el comentario general era un comentario de absoluta admiración. Y agradecimiento por canciones y canciones. Te confesaré algo. Cuando aparece Camilo, yo era de una generación que cualquier cosa que no llevara tres guitarras aporreando y gritando me parecía blandiblu".

El comunicador reconocía que, aunque Camilo Sesto no fue santo de su devoción cuando era joven, el cantante acabó conquistando su corazón como los de muchos otros que en su generación fueron descubriendo la grandeza del artista fallecido:

"A lo mejor, a muchos de mi edad, chavales jóvenes que estábamos fascinados por la dureza del rocanrol, Camilo no nos interesaba nada. Y luego, poco a poco nos dimos cuenta de lo que Camilo era, lo que Camilo fue, y lo que Camilo ha sido. Las canciones que Camilo ha realizado, en el tiempo en el que las realizó, conmovieron a generaciones. Y han seguido conmoviendo a generaciones enteras".

Además de la de Herrera, Camilo Sesto ha recibido múltiples muestras de cariño, como la de Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.

Toda una carrera dedicada a la música, música que le unió a nuestro compañero de 'Tiempo de Juego', Pepe Domingo Castaño. "Durante toda mi época musical en la Cadena Ser, Camilo era de los habituales". El presentador recuerda en 'Fin de Semana' cómo fue la presentación de 'Algo de mí'. "Le conocía por su grupo 'Los Botines', pero no como solista. No sabía que cantaba tan bien y tan alto". Ahí empezó a triunfar, "un triunfo que todos auguramos".

Pepe Domingo recuerda también como hace poco charlaba con el manager del artista, Eduardo Guervos, que le comentaba que próximamente tenía cerrados 8 conciertos en EE.UU. "Camilo seguía triunfando"

O las bonitas palabras que le ha dedicado Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana':

“Muy buenos días, España. Desde Alicante, que era patria de Camilo Sesto, tenemos que dar noticia de su muerte. Con el hijo predilecto de Alcoy, muerto a los 72 años de forma súbita, muere una época de la música, que toda una generación identifica con el musical "Jesucristo Superstar" y con cantantes como Junior o Rocio Dúrcal. Vendió nada más y nada menos que 175 millones de discos. Camilo será siempre ese Cristo ultramoderno y rompedor, que interpretó con la cantante Ángela Carrasco en el papel de María Magdalena, y que toda una leva de escolares escuchó y vio con entusiasmo.

Camilo Sesto, el bello por excelencia, tenía problemas de salud desde que padeciese un transplante de hígado, que rechazó. Operado de nuevo, se cayó posteriormente en su casa y las consecuencias le producían grandes dolores en un tobillo, que tuvo que ser intervenido varias veces. Su muerte, sin embargo, ha sido totalmente inesperada, e ingresó anoche en la Clínica Quirón de Pozuelo.

Músico y compositor, escribió para Miguel Bosé o Ángela Carrasco. Había ralizado estudos de Bellas Artes y empezó en la música con el grupo de Los Dayson, cuando era apenas un adolescente.

Para muchos, la imagen de Camilo está indeleblemente unida a la del matrimonio formado por Junior y Rocío Dúrcal. Habían llevado una vida paralela, como jóvenes artistas de los 70 que hicieron las maletas y cruzaron el charco y, de hecho, Camilo fue anterior novio de Rocío. Tras la boda de ésta con Junior, fueron muy amigos los tres y se visitaron con frecuencia”.