Las emotivas palabras que el Papa Francisco le dijo a Eva Fernández y que ella recuerda tras su muerte: "Con esa simpatía"

El mundo amanecía ayer con la noticia de la muerte del Papa Francisco, tras doce años al frente de la Iglesia católica. Una noticia que dio el cardenal camarlengo Kevin Farrell antes de las 10 de la mañana de este lunes, confirmando que el Santo Padre había fallecido en torno a las 07:35. Horas después, en torno a las ocho de la tarde, confirmaron que había sido a causa de un ictus.

Un día que fue especialmente emotivo para la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, quien pese a su posición como periodista, fue siempre muy cercana al Papa Francisco y tuvo la oportunidad de hablar con él en múltiples ocasiones.

Siempre cercano, para nuestra compañera fue un momento de shock y quedó evidenciado durante sus primeras intervenciones a primera hora de la mañana quien, con voz rota, intentó hacer su trabajo de la mejor manera posible pese a ese dolor.

Un dolor que todos pudimos evidenciar al escucharla. Al cabo de algunas horas, durante una de sus muchas intervenciones en 'Herrera en COPE', Sofía Buera, quien estuvo a los mandos del programa, admitía que se notaba, por su forma de hablar, que estaba "algo más recompuesta".

Las emotivas palabras que el Papa Francisco le dijo a Eva Fernández

Tras esta premisa, Eva aseguraba que esa fortaleza de nuevo es lo que el Papa Francisco "hubiera querido" y entonces fue cuando recordó una de las frases que en una ocasión le dijo, precisamente, el pontífice:

"Me dijo: "Haz bien tu trabajo, aunque eso signifique hablar mal del Papa". Me lo decía con esa simpatía, pero con esa forma de ser él que sabía perfectamente que, a lo mejor, sus gestos no gustaban a todos. Pero ahora es el momento de honrar al Papa Francisco, intentando hacer bien el trabajo", confesaba.

COPE El Papa Francisco durante uno de sus viajes en el que también estaba Eva Fernández

De hecho, sobre este mismo asunto habló por la noche, durante 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño, quien quiso recuperar estas declaraciones de Eva Fernández.

Apuntó el periodista deportivo que "Eva tenía muy buena relación con el Papa y es una frase que nunca nadie nos va a decir a nosotros un presidente, ni un entrenador de Primera, Segunda División, ni nadie", aseguró Castaño. Y fue entonces cuando agregó: "A ver cuándo llega un presidente de Primera o de Segunda que te diga: "Oye, haz bien tu trabajo, aunque para eso me tengas que poner mal a mí"".

No ha sido las únicas frases emotivas que le dijo. Este martes, en torno a las 10:35 de la mañana, Eva confesaba que el Papa le repitió en varias ocasiones, al oído: "Gracias por lo que haces". Frase que ha recordado, de nuevo, visiblemente emocionada. Escucha el momento exacto aquí:

el emotivo regalo que eva fernández le hizo al papa en 2023

Fue uno de los momentos más emotivos que, aprovechando la ocasión, queremos recordar. Fue en abril de 2023, durante uno de los Viajes Apostólicos del Papa, quien se acercó, precisamente, a nuestra compañera Eva, en el avión.

COPE El viaje en el que Eva Fernández hace este obsequio al Papa Francisco

Durante el viaje, Fernández entregó a Francisco un biberón de bebé recuperado en la playa de Steccato de Cutro, al sur de Italia, donde se produjo el trágico naufragio de una barca de migrantes en el que perdieron la vida cerca de un centenar de personas, entre ellos decenas de menores y bebes.

También le entregó una brújula y, finalmente, el libro ' En la Oscuridad ', del periodista español Antonio Pampliega, secuestrado por Al Qaeda y donde cuenta su experiencia. Dentro del libro, una carta para el propio Francisco: “Le va a impresionar”.

Otro de los más emotivos fue en septiembre del 2024, cuando Eva le entregó una camiseta de fútbol del pequeño Mateo, el niño de 11 años apuñalado en Mocejón (Toledo), mientras jugaba con sus amigos. Eva le explicó las circunstancias de aquel asesinato y él, conmovido, firmó la camiseta, que posteriormente fue devuelta a España y entregada a su familia. El Papa también recibió una carta de la madre del pequeño y él le hizo llegar un rosario bendecido.

COPE El Papa Francisco firma la camiseta con el nombre de Mateo que le ha entregado Eva Fernández

También en 2024, algunos meses antes y durante el encuentro del Papa con la Asociación Internacional de Periodistas Acreditados en el Vaticano, Eva le entregó un fragmento de cayuco llegado a la isla de El Hierro, a lo que él reconoció que la situación en el archipiélago era "terrible".

Son solo algunos de los más emotivos, pero, no desde luego, los únicos, lo cual evidencia que Eva y el Papa tenían una relación tan cercana que explica, sin lugar a dudas, ese dolor.