El emocionante testimonio en COPE del primer paciente que recibió el alta en Ifema: "No esperaba el aplauso"

Óscar Torres se ha convertido en uno de los protagonistas de la crisis del coronavirus. El joven madrileño fue este lunes el primer paciente que recibió el alta en el hospital de campaña de Ifema que el Ejército y la UME han montado en tiempo récord para poder atender a los pacientes más leves. Siguiendo las recomendaciones médicas para no saturar centros hospitalarios, Óscar permaneció una semana en casa con fiebre alta, tos seca y dolor de garante. Estuvo así durante diez días. Este viernes no pudo y se fue al hospital de Alcalá de Henares. Allí fue diagnosticado de neumonía y tuvo que esperar durante 48 horas una cama que nunca llegó. Finalmente fue derivado a Ifema.

Horas después de abandonar el recinto ferial, Óscar ha hablado con COPE para contar cómo se encuentra ahora. "Estoy un poquito mejor. Un poco flojo porque el medicamento es muy fuerte y las fuerzas están un poco justas, pero estoy contento de estar en casa. Aún me quedan cinco días de tratamiento", ha dicho.

Óscar ha reconocido que el hospital de Alcalá de Henares estaba "saturado" y tuvo que esperar dos días para que le dieran una cama. Finalmente, le derivaron a Ifema. Sobre su paso por este hospital de campaña, Óscar recuerda que hay muchas "camas colocadas" y mucho personal médico. "Tú tienes tu cama, te dan un pijama y ya está. Vienen a hacerte tu chequeo y la comida. El que está un poco mejor se da un paseo y el que no se queda en su cama", ha contado.

Para Óscar, fue muy emocionante cuando abandonó Ifema bajo el aplauso de los sanitarios que le han estado cuidando. "Cuando me dijeron que me iba para casa fue muy emocionante pero no me imaginé que me fueran a aplaudir. Esa gente (refiriéndose a los médicos) se deja la vida por todos", ha concluido muy emocionado.

Vídeo

15 O 20 ALTAS EN LAS PRÓXIMAS HORAS

El director del Hospital Temporal de la Comunidad de Madrid ubicado en Ifema, Antonio Zapatero, ha dicho este martes que "si todo va bien" otros 15 o 20 pacientes recibirán el alta médica este martes en este centro temporal, en una jornada en la que puede llegar a 300 el número de pacientes ingresados en tres días, lo que supone el tamaño "de un hospital medio".

"Está bajando porcentualmente el número de ingresos pero es una cantidad tan tremenda la que se produce diariamente que vamos a ser solo moderadamente optimistas", ha subrayado el director de este hospital, que apunta que la semana que viene el recinto podría contar con 1.500 camas montadas. Ha advertido que el virus se comporta de "forma llamativa" y "probablemente" diferente a como lo ha hecho en China, lo que seguramente sea por el nivel de envejecimiento de la población de nuestro país.

Ha explicado que después de la fase de "viremia" (paso del virus a la sangre), que se produce la primera semana con síntomas como fiebre, malestar general, tos o dolor muscular, entre un 65 o 70 por ciento de los pacientes evoluciona bien pero en un 35 o 40 por ciento de los casos se complica. "Se produce en ellos una reacción inflamatoria que provoca una gran afectación pulmonar, en la que uno pasa de estar perfectamente bien a ponerse muy malo en un par de horas", ha detallado Zapatero, que subraya que un 7 por ciento de los pacientes "independientemente de su edad y factores de riesgo previos" precisan ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En este sentido, ha indicado que el hospital temporal está pendiente del montaje de la terapia intensiva pero "faltan recursos", como respiradores para las ucis o incluso médicos. Por el momento, serán alrededor de 360 o 400 médicos los que trabajen en Ifema, junto con 400 enfermeros y enfermeras, 100 celadores y entre 300 y 400 auxiliares de clínica, ha detallado Zapatero.

Este es el primer hospital de campaña que ha comenzado a montar la Comunidad de Madrid a contrarreloj, que será el más grande de España en dos pabellones de Ifema, y que contará con 1.300 plazas y 96 de UCI ampliables a 2.000, que podrán alcanzar las 5.500 con otros dos pabellones pendientes de ejecutar.