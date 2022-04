El embajador ucraniano pide más armas a España: "Necesitamos aviones, obuses, morteros, carros blindados"

El embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para analizar la situación en su país después de 49 días de invasión rusa. Una situación que, como él mismo ha explicado, es muy difícil: ”La situación en Ucrania sigue siendo muy complicada. La guerra continúa. Las tropas rusas sin alcanzar sus objetivos militares, siguen actuando de forma muy agresiva, bombardeando iglesias, hospitales, teatros. Todos podemos ver las imágenes de Ucrania, lo que sucede. Tenemos más de 190 niños que han sido matados, una cifra que va a crecer, porque no tenemos los datos de las ciudades aún ocupadas por las tropas rusas, como Mariupol, donde sabemos que 20.000 personas han sido matadas. Estamos listos para resistir. 49 días de resistencia, de dolor. Nuestras fuerzas armadas están listas para enfrentarse a las tropas rusas, pero lamentablemente no tenemos suficientes armas para defendernos”.

El embajador pide más armas

El embajador ucraniano ha pedido más ayuda de occidente para continuar su batalla contra Putin: “Valoramos mucho la decisión de EEUU de mandar más armas a Ucrania. No tenemos mucho tiempo, las armas las necesitamos ya y necesitamos el apoyo de muchos socios, de toda la UE, de todos los países amigos. Necesitamos aviones, artillería, sistemas antiaéreos...Estamos en vísperas de un ataque de alta escala en las regiones de Donetsk y Lugansk. Las tropas rusas están acumulando sus tropas en las regiones donde van a atacar. Estamos listos y necesitamos un respaldo, porque estamos en primera línea de defensa y hay que tener en cuenta que estamos defendiendo no solo Ucrania, sino la paz en toda Europa y es una guerra por el bien de todo el mundo”.

Una petición que también traslada directamente a España: “Quiero agradecer al pueblo de España. Valoramos mucho la decisión del Gobierno de dar ayuda humanitaria y de suministrar armas, pero necesitamos más: aviones, obuses, carros blindados, morteros, municiones...”

Serhii Pohoreltsev ha asegurado que ya ha aclarado con las empresas mencionadas la declaración de su presidente, Zelenski, sobre las empresas españolas que mantienen tratos con Rusia: “Ya hemos hablado con Porcelanosa y está bien clara nuestra posición con respecto a Maxam. Estamos insistiendo en que todas las compañías españolas paren completamente su cooperación con Rusia. Porque esa cooperación suministra la guerra que está en marcha”.

Pohoreltsev rechaza responder al embajador de Rusia

El embajador de Ucrania ha rechazado responder a las palabras del embajador ruso en Herrera en COPE hace unos días, cuando aseguró que las matanzas de Bucha fueron un montaje: “No voy a contestar al embajador ruso, no vale la pena. La embajada rusa y el embajador son un megáfono de Putin y la palabra de Putin no vale nada. Todos recordamos que dos días antes de empezar la guerra, el embajador ruso dijo que Rusia nunca iba a invadir Ucrania y pocos días después sucedió lo contrario. No hay confianza y todas las acusaciones sobre montaje son mentira. Hay evidencias, fotos, vídeos grabados los días en los que las ciudades alrededor de Kiev estaban ocupadas por los rusos. Los mismos cadáveres en los mismos lugares. Y ahora lo que se ha encontrado en Bucha e Irpin es un horror y es la evidencia de lo que las tropas rusas han hecho en estos lugares y están haciendo en otros”.

Por eso, para evitar seguir pagando nuevos asesinatos y violaciones con el dinero de los europeos, pide dejar de comprar gas y petróleo a Rusia: “Para nosotros tiene mucha importancia no comprar gas y petróleo de Rusia. Es la sanción máxima contra Rusia que nos va a permitir ganar la guerra. Es muy importante dejar de subsidiar la economía rusa, dejar de subsidiar la guerra. Vamos a conseguir nuestro objetivo, pero es necesario hacerlo lo más rápido posible. Dejar de comprar gas y petróleo en Rusia”.