Eduardo de Castro: “Melilla y Ceuta son más que una valla"

El último salto a la valla del pasado viernes se ha saldado con 23 fallecidos según las autoridades marroquíes o 37 según las ONG siendo la “primera vez que se produce este desastre, algo que no había ocurrido nunca y es una cuestión muy seria” dice el presidente de MelillaEduardo de Castro en ‘Herrera en COPE’.

Un drama que como explica el presidente de Melilla no se ha producido “en la valla de Melilla, era territorio marroquí y esas imágenes están ahí y es indiscutible”, argumentando que tras conversar con el ministro del Interior “ponía en valor la ayuda de la gendarmería marroquí” algo que el propio Eduardo corroboraba al afirmar que “cooperación en ese sentido en la propia valla sí la ha habido, que en otros momentos no se había visto a la gendarmería marroquí apoyar a la Guardia Civil” destacando que “la contención de avalanchas humanas, en este caso de manera violenta, no se pueda hacer de cualquier manera, hay que hacerlo con medios antidisturbios, pero de forma proporcional”.

Un contundente Eduardo manifiesta que “los asaltos a la valla no pueden ser la solución ni la opción para solventar la situación que tiene los migrantes” concretando que “las fronteras no pueden ser violentadas, hay que buscar otras opciones”.

Recuerda el presidente que “Melilla y Ceuta son los dos únicos enclaves europeos con un sentido democrático de lo que debve ser un país con una serie de valores de respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, etc, etc… en África y eso hay que ponerlo en valor. No podemos ser solamente una valla que es asaltada continuamente, tenemos que ser un referente y una entrada no solo en Marruecos sino en el resto de África que es el objetivo de los chinos y de los rusos, sobre todo ahora”.

Sobre las palabras del presidente Sánchez al pasado sábado tras el Consejo de Ministros extraordinario sobre lo ocurrido, el presidente de Melilla ha sido claro y conciso “cada uno es esclavo de sus palabras y cada uno tiene que decidir si rectifica o no”.

Pedro Sánchez (EFE)









Por último, De Castro confía que en la Cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Madrid “el concepto estratégico salga de Madrid para el próximo decenio o los próximos 15 años y que sí estuviera definido de forma clara la protección de Ceuta y de Melilla”