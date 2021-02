Duran i Lleida, en COPE: “ERC tiene muchas ganas de darle una patada a Junts"

El exlíder de Unió hace balance en ‘Herrera en COPE’ de las elecciones de Cataluña que ha calificado de histórico el triunfo de ERC “los socialistas han ganados las elecciones, pero yo creo que la llave la tiene ERC que consigue a mí entender un triunfo histórico, lo consigue en la medida que si no en votos pues en escaños igualado con socialistas gana las elecciones por primera vez desde el 80 en Cataluña. Recupera por tanto la condición que tuvo la Segunda República, vence a JxCaT pero por poco, y esto condiciona muchísimo el futuro más próximo”.

Para Durán i Lleida ERC “es el que puede hacer dos cosas distintas, intentar formalizar un gobierno independentista con el propio Aragonés como presidente de la Generalitat o bien intentar lo que deseaba hacer siempre pero que lo tiene muy difícil que es hacer un gobierno de izquierdas”.

Y a continuación explica los motivos “creo que ERC tiene muchas ganas de darle una patada a Junts por varias razones, primero porque es su competidor más feroz en el terreno independentista y segundo porque le permitiría un giro estratégico en el sentido de que le permitiera decir “bueno yo siempre he dicho que no tengo porqué ir recordando que soy independentista, como otros recién llegados a la independencia, pero esto tiene que hacerse con una mayoría social más amplia y esta mayoría social se hace con una política de izquierdas porque los de izquierdas hacen políticas sociales, bla, bla… Y esto no se consigue con estos chicos liberales, conservadores de Convergencia que además tienen problemas de corrupción, por lo tanto voy a por el pacto con las izquierdas”, aunque asegura el exlíder de Unió que “lo tiene muy difícil porque tiene el aliento de Junts con 32 escaños y ellos 33, ERC, y porque además cayó en la trampa de firmar el acuerdo con todos los partidos independentistas de no pactar con Illa”.

Sin embargo frente a estas dos hipótesis de formar gobierno en Cataluña a juicio de Durán i Llieda “no garantizan la estabilidad, más allá de esos pormenores que no son pocos ni poco importantes, entre ellos, la necesaria renuncia del PSC a la presidencia. Sigo viendo mucha inestabilidad, la herencia del procés, se da mucha inestabilidad durante mucho tiempo, la seguimos sufriendo durante muchos años y además más izquierdas en Cataluña”.

Sigue comentando que “las dos hipótesis de gobierno no las veo claras que puedan mantenerse porque al ser tan fuerte el resultado también de Junts, tiene un solo diputado menos que ERC y ERC ese es el problema de estos años va mirando de reojo a Junts tiene miedo, y ERC siempre al final en los momentos claves suele no tomar la mejor de las decisiones. Lo veo muy difícil, mucha inestabilidad”.

Por último, señala Durán i Lleida que “lo que hace falta es que esos partidos catalanistas que no llegan al 3% o que van con otras opciones de una vez por todas se n capaces de entenderse y de intentar ofrecer una candidatura en las próximas elecciones”.