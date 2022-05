Domingo Zapata, en 'Herrera en COPE': “El taller de chapa y pintura de mi padre es el principio de todo”

Es uno de los artistas españoles más conocido a nivel mundial. Ha expuesto en Nueva York y en el Louvre ahora mismo se puede ver 'Joconde', su nueva muestra sobre las 26 versiones de la Mona Lisa. Además, sus cuadros han sido adquiridos por Leonardo Di Caprio, George Soros o Diana Picasso. Además, ha pintado con Alejandro Sanz y ahora se estrena como director cinematográfico.

Lo hace poniéndose tras las cámaras de la adaptación de su novela 'The Beautiful Dream of Life', escrita en 2017 y hoy, Domingo Zapata, calificado por el New York Post como “el nuevo Andy Warhol” ha estado charlando con Alberto Herrera sobre su exitosa carrera.

Una carrera que comenzó cuando él tenía entre 16 y 17 años, con 'Nuevo chico en la ciudad', un libro que Zapata escribió cuando “estaba en Londres estudiando inglés y me dio por contar unas historias de los 80, de cambios, amores”. Un libro que, además, autopublico: “Sí, sí, claro. Bueno, yo lo que hice fue hablar con una editorial de Palma de Mallorca y les pregunté que había que hacer para publicarlo y su respuesta fue: 'Pues pagarlo' y entonces me fui de negocio en negocio y conseguí veinte anunciantes y lo publiqué”.

Sin embargo, su faceta como escritor no es la más conocida, sino que Domingo Zapata es conocido por su trabajo como artista. Uno en el que no se habría estrenado sin el taller de chapa y pintura de su padre, aquel en el que jugaba de pequeño con su hermano, Joaquín: “En mi casa, mi padre era muy artista. Cuando se retiró de la Guardia Civil, abrió un taller de pinturas y reparaciones y ahí empecé a interesarme por todo esto. Me encantaba el olor, las mezclas de los colores, la pasión... Bueno, ahí es donde nace el principio de todo”, ha recordado.

Un lugar en el que también conoció a Juan, una de las personas que más ha significado para él: “Juanito era también pintor y con él aprendí a diferenciar lo que era mejor y lo que no era tan mejor”. Una enseñanza que le ha valido para convertirse en uno de los artistas españoles más transcendentales del siglo XX.