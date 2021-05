Doctor Pedro Jaén: “A los dermatólogos nos gusta explorar al paciente antes de que nos cuente su historia”

Es el primer médico de su familia. Su vocación tuvo mucho que ver con que a los 10 años sufrió una psoriasis extensa, en una época en la que faltaba información y tratamiento. Hoy es el Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y director médico del Grupo Pedro Jaén, y ha escrito ese manual que entonces hubiera necesitado: “Una piel para toda la vida”.

Hoy es si cabe más importante porque en esta pandemia, nuestra piel ha sufrido mucho “en aquellos que han pasado el COVID han tenido lesiones en la piel, y una consecuencia de las medidas de protección, porque la mascarilla ha hecho que aparezcan otros problemas como la rosácea, o los geles que secan y agrietan la piel”.

No es el origen, pero el estrés empeora con las enfermedades y eso afecta a nuestra piel. “A los dermatólogos nos gusta explorar al paciente antes de que nos cuente su historia”, porque la piel habla de nosotros. Haber estado encerrados en casa también nos ha afectado en la piel: “muchos pacientes con otras patologías que no han acudido al médico, han ido empeorando”.

El sol, ya es enemigo conocido, y la sombra nuestro mejor aliado, pero sabemos que es amigo cuando con moderación nos exponemos para conseguir la vitamina D “es necesario para muchas cosas y no debemos huir del sol, algo de exposición al sol, en una superficie limitada y un tiempo corto, es bueno”. El tabaco, “es un oxidante y un mutágeno, que puede convertir nuestras células en cancerosas”. Y la combinación de los dos, ya es el peligro definitivo para padecer cáncer.

La búsqueda de la juventud ha hecho que el botox, el ácido hialurónico, las cremas, sean un boom pero “por definición, la cosmética es solo un complemento a la medicina”.

Lo de beber agua dice el doctor Jaén que “por beber mucha agua no es mejor para nuestra piel, pero es la no hidratación lo que es de verdad malo”. Y hay que cuidarse de todo lo anterior dicho, porque eso de que la piel tiene memoria, no es mentira: “pensamos que nuestra piel se va a recuperar, pero los daños que recibe los guarda para toda la vida”. Asique más vale tarde que nunca, y más vale el manual “Una piel para toda la vida”, que una vida con la piel mal.