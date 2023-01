La difícil situación de dos jóvenes que viven en Toledo: "Un alquiler pasa de ser un coste básico a un lujo"

Amanda y Gerardo viven en Toledo desde hace años, pero, la subida constante de los precios, le está haciendo más difícil su día a día. Amanda tiene 26 años, lleva seis años de alquiler, Gerardo tiene 35 años y lleva dos años en Toledo y, desde luego, la clave está en que los alquileres son muy caros en Toledo.

"Yo llevo ya dos año en Toledo. Desde que estamos aquí, encontramos Toledo como un sitio cercano a Madrid para vivir de manera más económica. Pero, sin embargo, la situación se está igualando en todo el territorio español", comienza diciendo Gerardo, señalando que "tener un alquiler pasa de ser un coste básico a un lujo porque se nos va la mitad de sueldo en alquilar".

"He estado mirando varias opciones de alquiler ahora mismo y no podría cambiarme de casa porque los alquileres están por las nubes", dice por su parte Amanda. Respecto a esto, los sueldos tampoco les ayudan. Están pagando 700 euros y no cobran mucho. Amanda trabaja en el sector de la hostelería y Gerardo en los espectáculos.

"El 90% de mis compañeros están en la misma situación de alquiler y muchos optan por volver a casa de sus padres para ahorrarse el dinero del alquiler. Muchos querrían tener opción a compra, pero estar gastando mensualmente en un alquiler... No es nada fácil. Con el tema de las hipotecas, créditos...", cuenta él sobre su experiencia.

"En hostelería los sueldos no son muy elevados. Me gustaría que, teniendo en cuenta la cantidad de turismo y trabajo que hay en Toledo, que los alquileres fueran proporcionales. Pero no lo permiten", reflexiona la joven de 26 años. De hecho, tal y como dice Gerardo, incluso algunos sueldos bajan, al contrario que la vivienda: "El alquiler ha incrementado respecto al año pasado. No exagerado, pero sí. Incrementa el alquiler, pero los sueldos por nuestros empleos sigue igual. Incluso, a veces, bajan. Y esto empeora muchísimo la situación".

"Lo que no me parece justo es que se suban los alquileres al año ¿Por qué? Si ya bastante caros son como para subirlos cada año. Además, ahora todo lo relacionado con la alimentación, la limpieza, está subiendo. Todo lo relativo a la persona, básicamente", se queja ella. "El tema económico, a raíz de los sucedido en Ucrania, también incrementó. Los que tenemos coche también incrementó con el tema de la gasolina. Son gastos que se van sumando y se hace como una bola de nieve, que eso va creciendo y ya es imparable. Se nos hace muy complicado", agrega él.

"Comprar una vivienda sería una solución, pero es impensable porque está todo carísimo. He estado barajando varias opciones y, ahora mismo, con mi sueldo y con la calidad de vida que tengo, no me lo podría permitir", apunta Amanda sobre la solución que cambiaría su situación actual. "A veces no tenemos oportunidad de comprarlos solos. De hecho, en mi caso, alquilamos un piso entre varios para poder tener más flexibilidad de gasto", reconoce Gerardo.