Diego Torres: "Me gusta tanto la música como mi faceta de actor"

Diego Torres es uno de los artistas que van a participar en el concierto de 'La Noche de Cadena 100' que se va a celebrar este sábado 23 de marzo en Madrid. Un concierto solidario para recaudar fondos a beneficio de Manos Unidas para mejorar una escuela en Senegal.

Encima del escenario, el cantante argentino va a interpretar una versión de 'Color Esperanza' (que le compuso otro argentino, Coti, al que escuchamos hace una semana en la 'Playlist' de Radio Carlitos ) y sin duda va a conseguir que todo el público presente en el Palacio de Deportes le acompañe. Horas antes ha estado en 'Herrera en COPE' presentando su nuevo trabajo y compartiendo con los oyentes las canciones que le gusta escuchar cuando va en el coche, cuando no está actuando o ensayando.

"Esa Mujer" es uno de sus últimos trabajos, un tema que ha compuesto junto a Miguel Yadam González Cárdenas. De este tema dice Diego que se "fusionan ritmos bailables con el inconfundible bandoneón del tango", y añade que es una canción "muy cómplice". En el videoclip, rodado en Buenos Aires se descubre al otro Diego, al Diego Torres como áctor de pura raza.

"'Un poquito'

"Un poquito" es otro de los temas destacados del último disco de Diego Torres en el que mezcla pop con ritmos tropicales y la compañía de su gran amigo, el colombiano Carlos Vives

¿Qué música le gusta escuchar a Diego Torres? Esta es la 'playlist' que nos propone

O 'Déjame estar', una canción especial para este artista argentino,"por eso la elijo siempre porque es desnudar un sentimiento muy profundo, autobiográfico. Cuando uno se desespera por entrar en la vida de alguien que sabes que no lo está pasando bien".

Diego Torres también nos recomienda a John Legend y su 'All of Me', a Bob Marley y 'Wait in Vain' y a Coldplay y su 'Hymn For The Weekend'.