La denuncia del sector pesquero tras el acuerdo de la UE: "Si dejamos de pescar, vendrán marroquíes, argelinos y tunecinos a por lo que a nosotros no nos dejan"

La Comisión Europea ha rebajado la propuesta inicial que reducía de forma radical la actividad de la pesca de arrastre en el Mediterráneo. Tras el acuerdo cerrado por los ministros de Pesca de la UE, se podrá evitar totalmente la reducción si se renueva la flota y se usan métodos más sostenibles. Un pacto con el que el Gobierno asegura estar satisfecho.

Para conocer el punto de vista de los pescadores, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero.

En primer lugar, Otero ha desgranado los tipos de pesca existentes: "La pesca de arrastre es un aparejo que se lleva por la parte de atrás del barco y se arrastra por el fondo del mar. Ahora se usan puertas voladoras, que no hacen incidencia en el fondo del mar, lo que ha sido una ventaja para los fondos.

La del cerco es una red que se hace un círculo y por debajo se cierra y hacemos un saco. Luego están los de maya y los anzuelos".

"Fijación" por la pesca de arrastre

Explica que "se habla del arrastre porque la UE lleva años con una fijación por este tipo de pesca. Muchas veces arengada por la sociedad civil, por las ONG. Siempre le decimos a la comisión que no hay arte mal empleada. Esta noche hemos tenido algún susto y ahora tenemos incertidumbre, que es lo peor".

Dicen que arrastrar una red por el fondo marino es llevarse todo, lo que se puede pescar y lo que no, pero desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores aseguran que esto "no es cierto".

"Si hacemos un símil, si tienes una tierra y no la aras, se queda hierba. En este caso, si tienes una tierra en el mar y no la trabajas, se acaba muriendo. Cuando no hay mariscadoras y no se remueve la arena, la playa se enfanga y ahí no hay nada que viva. Por tanto, es muy necesario un cierto movimiento para que el ecosistema siga vivo", asegura Otero a Carlos Herrera.

En cuanto al impacto de la medida que planteaba la UE, explica que "hay 556 arrastreros, pero va más allá del arrastre. La mayoría de las lonjas dependen del arrastre, si esto se muere dejarían de ir al mar porque nadie puede vivir con el sueldo de 27 dias. Hay un ecosistema alrededor que calculamos en torno a 17.000 familias".

"Somos reguladores del ecosistema marino. Nunca vamos a un pescado que haya poco, siempre vamos al que más abunde. Si nosotros dejamos de pescar estos pescados, vendrán marroquíes, argelinos y tunecinos a pescar lo que a nosotros no nos dejan pescar", ha añadido.

Respecto al acuerdo alcanzado, pone el foco en las dudas: "Hay 12 medidas, el documento es muy farragoso. Hemos pedido aclaraciones que deberían llegar hoy y nosotros como sector del Mediterráneo queremos convocar una reunión la próxima semana. Esto entra en vigor el día 1 de enero y no podemos esperar, tenemos que actuar ya".