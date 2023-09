La defensa de Carlos Herrera a Dani Carvajal por sus palabras sobre Jenni Hermoso: "El integrismo..."

La futbolista Jennifer Hermoso formalizó este miércoles su denuncia contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el beso que le dio tras ganar la final del Mundial, un paso que oficialmente ya abre la vía penal de este asunto.

Un tema del que llevamos semanas hablando y que María José Navarro ha traído este jueves a su sección 'Fruta Pelada', donde junto a Carlos Herrera, analizan las noticias de actualidad que ocupan la atención de las redes sociales. Precisamente, uno de estos temas ha sido la denuncia de Jennifer Hermoso.

Eso sí, se han referido expresamente a un nombre y es el de Dani Carvajal, jugador del Real Madrid y de la Selección Española, quien ayer dijo: "En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, he dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas, no he catalogado de víctima ni culpable a absolutamente nadie". Unas declaraciones que han servido para una serie de comentarios entre María José Navarro y Carlos Herrera que puedes escuchar a continuación:

Audio



Este jueves ha hablado de varios momentos que han generado gran debate. La muerte de la artista María Jiménez; los mensajes de recuerdo a María Teresa Campos o incluso las primeras declaraciones de Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, desde Tailandia y tras la visita a su hijo en la cárcel.

Audio



