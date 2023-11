La decisión que toman multitud de jóvenes con su trabajo: Afecta directamente a su jubilación

¿Alguna vez has pensado en tomarte un año sabático? ¿Conoces a alguien de tu entorno que lo haya hecho? En España puede que no sea tan común, pero fuera de nuestras fronteras, en países como Reino Unido, son muchos los estudiantes que se toman un año sabático cuando terminan la universidad.

En la mayoría de los casos lo hacen para buscar su camino y decidir hacia donde quieren enfocar su vida. Aunque bien es cierto que no cualquier puede permitirse estar un año sin ingresos. En España no existe ningún marco legal para cogerse un año sabático, además, en términos estrictos es un año que no se reconoce como antigüedad.

Si pensamos en personas famosas, el actor Tom Holland es uno de los últimos que ha comunicado públicamente su decisión de tomarse un año sabático, en su caso para cuidar su salud mental. Por su parte, la deportistaGarbiñe Muguruzase ha tomado un tiempo indefinido para recolocar algunas cosas de su vida.

El concepto de año sabático en España

En 'Herrera en COPE' hemos puesto el foco en este asunto, escuchando el testimonio de personas que se han tomado un año sabático. Belén estudiaba biotecnología, y tomó esta decisión porque no tenía claro qué quería hacer. "Tienes que preguntarte si te ves haciendo eso toda tu vida, me di cuenta de que yo estaba estudiando por inercia", explica en COPE.

Por su parte, Sayago llevaba 10 años trabajando y tenía apenas 27, por lo que decidió parar durante un año para dar un nuevo enfoque a su vida: "Aprendes a que hay más cosas, sobre todo a escucharte a ti mismo".

"Aprendes a escucharte a ti mismo"

Además, la profesora de sociología aplicada en la Universidad Europea de Madrid, Rebeca Cordero, ha explicado la visión que tenemos en España en torno al año sabático. "Se da más en el norte de Europa, Canadá, EEUU. Va cambiando en la población joven, pero no ha sido parte de nuestra tradición y nuestras costumbres", comenzaba diciendo.

"El concepto de año sabático tiene que ver con un proceso de aprendizaje continuo. No se traduce en no hacer nada, sino en exponernos a nuevas realidades que nos formen y a través de las cuales desarrollemos habilidades y competencias, como idiomas o conocer mundo", añadía.

Sin embargo, "muchos de estos jóvenes finalmente terminan empleándose fuera de España. Porque realmente las empresas españolas frente a otros modelos valoran más esas habilidades o competencias, un curriculum más dirigido por el propio individuo".