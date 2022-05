La decisión del Gobierno que pone en riesgo las pensiones: "Lo retiró esta gente"

Carlos Herrera ha querido analizar uno de los últimos varapalos que han recibido en Moncloa, remitido por el Banco de España y relativo al futuro de las pensiones y su sostenibilidad. ¿Habrá dinero para pagar las pensiones que actualmente están indexadas al IPC? ¿Puede la inflación provocar un agujero irreparable en las cuentas del Estado? Preguntas todas que, en estos momentos hacen que todos los españoles miren con preocupación el futuro económico.

Herrera apunta a la ceguera voluntaria de Escrivá

"Lo que más le ha dolido al gobierno como tal, el guantazo con la mano abierta que le ha dado el Banco de España", ha apunatdo Carlos Herrera. "Lo que ha venido a decir es que nuestra gestión económica de la pandemia ha sido la peor de todas las grandes economías o que indexar las pensiones al IPC es una idea de las que se van a bajar antes o después, si les queda un mínimo de sentido común. El primero, Escrivá, sabe que eso lo van a tener que hacer, a ver qué artificio contable busca", ha profetizado en base a la realidad que se nos impone muchas veces desde lugares como Europa.

El gobierno que dirige Pedro Sánchez normalmente no olvida este tipo de afrentas a su gestión: "Ahora, también dijimos que el Banco de España tiene que prepararse para la respuesta del Gobierno que no perdona que nadie le tosa y he aquí que el ministro de Seguridad Social, Escrivá, ha sido el primero en darse por aludido, en menospreciar al Banco de España", ha añadido Carlos Herrera.

"Ahora resulta que el Banco de España realiza estudios poco sofisticados y que a Escrivá le da igual lo que digan sus informes, porque no ve nada nuevo en la metodología, ni en lo que aportan. Lo que habría que saber es si el Banco de España se ha quedado de repente anticuado o es que el Gobierno se pasa de moderno con esa fiebre que le ha dado ahora con la creatividad metodológica, la misma que utiliza el CIS de Tezanos", ha querido ironizar el presentador de 'Herrera en COPE'.

El mecanismo retirado por el Gobierno que pone en riesgo las pensiones

"Eso de decir que el PIB es una manera muy anticuada de leer el crecimiento de una Economía y que hay que fijarse en los datos que le convienen al Gobierno, para maquillar estadísticas. Escrivá está en eso y en querer creer que la subida de los precios va a ser transitoria, que nos lo lleva diciendo desde noviembre", ha apuntado Herrera.

Sobre qué decían desde Moncloa en su momento sobre la inflación, Herrera ha apuntado lo siguiente: "Esto dura dos días, no pasa de febrero, en febrero no pasa de abril y en abril, ya estamos a final de mayo", ha recordado. "Lo único que podría salvar al Gobierno de tener que bajarse del burro es que, efectivamente, la subida de los precios acabe", algo que parece lejos de concretarse.

"Es verdad, esa fue una idea apoyada mayoritariamente en el Pacto de Toledo, no fue solo cosa del PSOE, la indexación", ha señalado Herrera. "Pero había un mecanismo corrector a la indexación, que retiró esta gente cuando llegó al gobierno y ahora vamos a ver si en un contexto de inflación desbocada el Gobierno la sostiene y no la enmienda, porque eso sería un gran error y además no van a tener más remedio que hacerlo", ha terminado por explicar Carlos Herrera en el inicio del programa de este viernes.

